به گزارش خبرنگار مهر، امروز بیست و هفتمین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد کشور در رشته تن بال در تهران برگزار شد که راشین دریس از استان خوزستان پس از پریسا منگلی از استان البرز عنوان دوم را به خود اختصاص داد.

منصوره نورآباد مطلق از استان بوشهر سوم شد.

به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۳ میلیون تومان، ۲ میلیون تومان و یک میلیون تومان جوایز نقدی اهدا شد.

عماد شقاقی از خوزستان نیز مسئولیت برگزاری مسابقات را بر عهده داشت و شبنم شفیعی از این استان به قضاوت پرداخت.

الهام عباسی و نسرین الهی خواه دیگر ورزشکاران خوزستانی شرکت‌کننده در این رقابت‌ها بودند که از کسب مدال بازماندند.

در این مسابقات ۲۰ ورزشکار از استان‌های تهران، گیلان، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، بوشهر، یزد و سیستان و بلوچستان به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش به مدت ۲ روز به رقابت با یکدیگر پرداختند.