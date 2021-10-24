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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۴۴

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

ذخیره برف چهارمحال و بختیاری رو به اتمام/هشدارخشکی سرچشمه«کوهرنگ»

ذخیره برف چهارمحال و بختیاری رو به اتمام/هشدارخشکی سرچشمه«کوهرنگ»

شهرکرد- مدیر کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ذخیره برف چهارمحال و بختیاری در حال تمام شدن است، گفت: از دو هفته گذشته هشدار خشک شدن چشمه «کوهرنگ» داده شده است.

خسرو کیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از دهه ۷۰ تا کنون چهارمحال و بختیاری دچار بحران کم آبی و خشکسالی شده است، اظهار کرد: طی چند سال اخیر برداشت آب افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه برداشت آب و میزان بارندگی با هم تناسب ندارند، عنوان کرد: طی دو هفته گذشته هشدار خشک شدن چشمه کوهرنگ که تأمین کننده آب چند استان است، داده شده بود.

مدیر کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ذخیره برف استان به صفر نزدیک است، تصریح کرد: بحران کم آبی در این استان از سال‌ها پیش آغاز شد و امروز تبدیل به فاجعه بزرگ شده است.

کیانی ادامه داد: آب شرب مرکز استان از این سرچشمه تأمین می‌شود که فعلاً حداقل آب برای شرب موجود است.

وی افزود: امیدواریم بارش‌های امسال به اندازه‌ای باشد که این مشکل را حل کند.

کد مطلب 5334951

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    نظرات

    • من یه لنگی بدبختم IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      33 3
      پاسخ
      بسکه تونل زدن ازکارون به زاینده رود اززاینده رود به کارون ازشهرکردبه اصفهان ازشهرکردبه یزد ازشهرکردبه قم اینم نتیجه اش
    • IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      17 7
      پاسخ
      با انفجار در تونل ابا قطع کردین چرا دروغ میگین
    • IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      17 4
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      خر خودتونید
    • IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      23 0
      پاسخ
      بله مافیای آب تا کوهرنگ به بیابان تبدیل نکن دست از سر آب کوهرنگ برنمیدارن
    • عبدالله IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      19 1
      پاسخ
      ای بابا اینا خودشون دارن چهار محال و بختیاری را نابود می کنند وگرنه برفش نابود نشده خودشون آب را انتقال دادن با این تونل ها که دارن میزنن
    • اصغر IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      11 0
      پاسخ
      وقتی آب را به حراج میگذارند در یزد کارواش با آب کوهرنگ فعالیت میکنند باید فکر چنین روزهایی را میکردید وقتی در سال 99دولت به خاطر جمع آوری رای به مدت 4ماه آب را به هدر میدهند چنین اتفاقی قابل پیش بینی بود اون هم دولت تدبیر و امید عجب تدبیری
    • IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      9 0
      پاسخ
      چرا دروغ میگید آب چشمه مروارید رو انداختید توی تونل گول مردم رو میزنید مثل چشمه سرداب و هزاران آبی را که خشک کردید
    • IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      4 1
      پاسخ
      سلام اگر باتوجه به پیش بینیهای وضع بارش درچند ماه پیش رو بارش نداشته باشیم درپاییز ایا باقطع کامل اب روبرو می شوین9
    • 4MB IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      7 1
      پاسخ
      خدایا خودت به داد این وضع کم آبی برس الان تا این موقع از پاییز هیچ بارشی در چهارمحال و کوهرنگ گزارش نشده واین مساله شدیدا بحرانی و نگران کننده است من خودم یاد دارم که در ۲۰ مهر امتر برف در ارتفاعات کوهرنگ اومده بود ولی الان دریغ از یک دانه باران
    • بانو IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      11 0
      پاسخ
      بام ایران، بلندترین قله زاگرس، زردکوه بختیاری رو خشک کردند، مردم اون منطقه، حتی چشمه هاشون هم خشک شده، آب خوردن ندارند.
    • IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      7 1
      پاسخ
      حالا می خوان یه بلا یی سر بالا دست سر چشمه دربیارند دارن این ها را می گن اول گفتند آب زاینده رود از سر چشمه های کارون نیست وقتی همه چی لو رفت و خوزستان بی آب شد آب بستند زاینده رود خشک شد فکر کردن مردم دیگه کاری نمی کنند آب هم از آسیاب افتاده حالا می خوان بگن سر چشمه خشک شده
    • مهدی IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      16 0
      پاسخ
      اصفهان استان چهارمحال و بختیاری کشید بگند با حفر تونل و وای بحال مسئولین خائن چهارمحال
    • نادر عبد IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      9 1
      پاسخ
      کی میخواد جواب بده، ی مشت آدم نفهم افتادن تو راس کار، زدن نابود کردن زردکوه عزیز رو، خدا لعنتتون کنه
    • IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      5 3
      پاسخ
      یا خدا بااین خشکسالی جون نسلهای بعدی در خطره..لطفا دعا کنید بارندگی امسال بیشتر از قبل بشه..خدایا به حق فاطمه ی زهرا خودت کمک کن و خشکسالی نجاتمون بده
    • محمد IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      9 3
      پاسخ
      برداشت بی رویه آب توسط استان اصفهان، حفر تونل و... اکوسیستم استان چهارمحال و بختیاری را نابود کرده است
    • IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      9 0
      پاسخ
      مدیران نالایق بی سواد با تز های مخرب ویرانگر محیط زیستی
    • مراد قاسمی بابااحمدی(حموله) IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      7 0
      پاسخ
      حوزه تمدنی که خوزستان و استان بختیاری و کلا لرستانات دارد در هیچ کجای دنیا به مانند حوزه تمدنی لرستانات و خوزستان نمی یابید از شوش دانیال بگیر از حوزه تمدنی ایلامی ها و آشوری ها در ایذه بگیر از پارسوماش مسجد سلیمان بگیر کجاست به مانند این حوزه تمدنی از دانشگاه نیشابور بگیر از آسیاب های شوشتر و بند م
    • ی چهارمحال بد بخت IR ۰۶:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      7 0
      پاسخ
      همش به خاطر تونلهای که زدن مگه چقدر میشد برداشت کرد
    • ‌Ali IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      7 1
      پاسخ
      برای این که آب را به اصفهان میدی و خوزستان.
    • محبوبه IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      9 1
      پاسخ
      بله مسئولان نابخرد باتونل هایی ک آب را برای مصرف صنعتی اصفهان بردن باعث خشک شدن چشمه کوهرنگ شد
    • جانم فدای کوهرنگ IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      8 1
      پاسخ
      این حرفها دورغ هستند کوهرنگ ۱۰۰۰سال دیگه هم اب داره این ها ی مشت اراجیف هستند مگه ممکنه تو دو هفته دریایی از اب خشک بشه چرا نمی گید دزدی کردیم
    • بختیاری IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      12 1
      پاسخ
      ذخیره برف؟؟؟ خودتون رو زدین کوچه علی چپ؟ نه خیر ذخایر برف نیست. بگین آب رو به غارت بردن. با تونل ننگین بهشت آباد آب رو بردن واسه اصفهان و یزد حالا خودمون تو خشک سالی موندیم....
    • حسین IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      7 4
      پاسخ
      چرا دعا میکنید بارون بیاد من همیشه دعا میکنم خشک سالی بشد میدونید چرا چون این مردم سر عقل بیان و بفهمند مسولانی که مردم را به بازی میگیرند باید نابود بشند نه فرصت بازی کردن را بهشون دادم مقصر خود مردم چهارمحال بختیاری هستن من دعا میکنم خشک سالی بشد تا این مردم قدر آب را بدونند
    • اکبر IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      2 2
      پاسخ
      حتما خوشحالید چون خواسته دولت‌های قلبی دولت‌های قبلی و فعلی آباد کردن کویر و نابودی زاگرس جنوبی و مرکزی بوده دشمن هم این کار را با ما نکرد طوری نیست میگم اصفهان خوب. کارخانه های کاشی و لاستیک یزد برقرار هستن
    • IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      8 0
      پاسخ
      مردم استان‌ چارمحال و بختیاری باید جور همه رو بکشم از همه نقطه ایرانه بدبخت ترن باز خوبه کردها یه کولبری دارن بلوچها یه قاچاق گازوئیل و بنزین دارن‌ ما چی یه کشاورزی داشتیم‌ اونم ارمون گرفتن تمام استان یزد با آب چارمحال شده باغ افسوس برای بختیاری ها افسوس
    • کچل قحطی زده IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      2 0
      پاسخ
      آب چهارمحال و اصفهان و خوزستان و یزد دارن علنا میدزدن وگرنه چهارمحال برا خودش آب داره
    • IR ۰۲:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      1 6
      پاسخ
      خدا را شکر امیدوارم که به حق حسین خشک بشود بازم از خدا تشکر میکنم بخاطر خشک سالی های متوالی
    • IR ۰۵:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      3 1
      پاسخ
      سلام بزرگترین ضربه کم بارشی رو از خشک کردن تالاب هورالعظیم میخوریم ۶۰۰ هزار هکتار رو خشک کردند برای چاه نفت که دکل دریایی مستقر نکنند ، تالاب هور مانند شارژر جبه های ابری ورودی به ایران را تقویت میکرد الان شوره زار است......... خیانت شورای امنیت ملی و اعضا خوزستانی آن....
    • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      4 1
      پاسخ
      خدا ریشه تونا برداره....
    • IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      1 1
      پاسخ
      خشک نشده. کذب محضه. همین الان چهارصد لیتر در ثانیه داره از همینجا می‌ره به شهرکرد و فارسان برای شرب.
    • ... IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
      3 0
      پاسخ
      دست نگه ندارید...باز هم تونل انتقال آب احداث کنید تا در حالیکه مردم چهارمحال و بختیاری تشنه هستند، صنایع فولاد و ذوب آهن اصفهان آباد بماند... لعنت به بی کفایتی مسئولین

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