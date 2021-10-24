ذخیره برف چهارمحال و بختیاری رو به اتمام/هشدارخشکی سرچشمه«کوهرنگ»

خسرو کیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از دهه ۷۰ تا کنون چهارمحال و بختیاری دچار بحران کم آبی و خشکسالی شده است، اظهار کرد: طی چند سال اخیر برداشت آب افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه برداشت آب و میزان بارندگی با هم تناسب ندارند، عنوان کرد: طی دو هفته گذشته هشدار خشک شدن چشمه کوهرنگ که تأمین کننده آب چند استان است، داده شده بود.

مدیر کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ذخیره برف استان به صفر نزدیک است، تصریح کرد: بحران کم آبی در این استان از سال‌ها پیش آغاز شد و امروز تبدیل به فاجعه بزرگ شده است.

کیانی ادامه داد: آب شرب مرکز استان از این سرچشمه تأمین می‌شود که فعلاً حداقل آب برای شرب موجود است.

وی افزود: امیدواریم بارش‌های امسال به اندازه‌ای باشد که این مشکل را حل کند.