دانشجومعلمان یزدی در جشنواره ملی «قرآن و عترت» خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجومعلمان منتخب پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان یزد در مرحله کشوری سی و یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کشور خوش درخشیدند.

دانشجویان یزدی توانستند در رشته‌های مختلف رتبه‌های برتر را کسب کنند که به شرح ذیل اعلام می‌شود:

پردیس شهیدان پاکنژاد:

گروه تواشیح و نغمات قرآنی، رتبه اول

گروه نمایشنامه‌خوانی رادیویی، رتبه اول

احسان شبانی، رشته حفظ صحیفه سجادیه، رتبه اول

محمدرضا زارع، رشته سخنوری، رتبه اول

احمد حائری مهریزی، رشته نقاشی، رتبه اول

سیدمجتبی صدیقی، رشته معرق و منبّت، رتبه اول

مهدی زارع، رشته شعر، رتبه اول

محمدجواد چالیک، رشته تلخیص کتاب، رتبه دوم

عرفان نوری، رشته عکاسی، رتبه دوم

امیر رضا صداقت، رشته مقاله‌نویسی نهج‌البلاغه، رتبه سوم

محمدعلی دهقان‌زاده، رشته خوشنویسی تحریری، رتبه سوم

محمد حریری، رشته قصه‌گویی، رتبه چهارم

محمد مختاری، رشته نوآفرینی‌های قرآنی، رتبه چهارم

سیدمصطفی مجنونی، رشته نقد کتاب، رتبه چهارم

محمدحسن جعفری، رشته اذان، رتبه چهارم

امیرحسین بنازاده، رشته سبک زندگی اسلامی، رتبه چهارم

علی کریمی‌پور، رشته دعاخوانی صخیفه سجادیه، رتبه چهارم

ابوالفضل عظیمی‌فر، رشته فیلمنامه نویسی، رتبه پنجم

طاها هدشی، رشته تفسیر قرآن، رتبه پنجم

امیرعباس خانی، رشته کانال‌های مجازی قرآنی، رتبه پنجم

محمدصادق درویشی، رشته حفظ موضوعی قرآن، رتبه پنجم

مهدی قلعه خانی، رشته حفظ ۱۰جزءقرآن، رتبه پنجم

پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س):

عارفه‌سادات ندوشن، رشته معارف نهج‌البلاغه، رتبه اول

مطهره زارع جمال‌آبادی، رشته تحقیق قرآن کریم، رتبه سوم

ملیحه فلاح، رشته شعر، رتبه سوم

زهرا رنجبر آسیفچی، رشته مقاله‌نویسی پژوهشی، رتبه سوم

مهدیه سلیمی حجت‌آبادی، رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم، رتبه چهارم

زینب افتخارپور، رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم، رتبه چهارم

فاطمه طاهری، رشته خط تحریری، رتبه چهارم

شیما مژدهی، طراحی پوستر، رتبه پنجم

مریم تنظیمات، رشته فیلم کوتاه، رتبه پنجم

فرزانه مجاور ترک آباد، رشته نمایشنامه‌نویسی، رتبه سوم (شایسته تقدیر)