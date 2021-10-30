بوی نامطبوع در بهار آسایش مردم را گرفت/ کارگروه ویژه تشکیل شد

خبرگزاری مهر_گروه استان‌ها: شهرک صنعتی بهاران در حال گسترش است و می‌تواند کمک مناسبی برای شکوفایی اشتغال و اقتصاد منطقه باشد؛ اما متأسفانه گاهی باعث ایجاد آلودگی هوایی برای مردم شهر بهار و حتی صالح آباد (در نزدیکی بهار) شده است.

مدتی است که اعتراضات مردمی به این آلودگی‌ها بیشتر شده و در ساعات خاصی مانند نیمه شب و اول صبح بوی متعفنی در شهر استشمام می‌شود که گفته می‌شود این بو از کارخانه‌های شهرک صنعتی بهاران است.

بوی نامطبوع آلاینده‌ها آزار دهنده است

عبداللهی یکی از شهروندان بهاری است که منزلش در شهرک فرهنگیان است و در این خصوص گفت: بعضی از شب‌ها واقعاً بوی بدی به مشام می‌رسد که باعث آزار و اذیت مردم است، این بو شبیه بوی تند گوگرد است که معمولاً از ساعت ۱۲ شب به بعد احساس می‌شود.

رضایی که مغازه دار است در این مورد اظهار کرد: حتی ما نمی‌توانیم در یا پنجره‌هایمان را باز کنیم چرا که اینقدر اذیت می‌شویم دیگر جای زندگی نیست و مریض هم در خانه داریم.

در این راستا فرماندار شهرستان بهار به خبرنگار مهر گفت: ۱۱ محل انتشار بو در شهرستان بهار شناسایی شده که در علت آنها می‌توان به وجود دو کارخانه اسید؛ یک کارخانه کارتن سازی؛ کارخانه تولید قارچ، دپوی کود مرغی، واحدهای تولید ایزوگام، کشتارگاه دام و طیور اشاره کرد.

مبدا انتشار بوی نامتطوع شناسایی شده است

احسان قنبری اظهار کرد: مشکلاتی در شهرستان بهار وجود دارد که همگی باید در صدد بهبود اوضاع برآییم و وجود چهار شهرک صنعتی در شهرستان بهار و ناحیه صنعتی چشمه قصابان باعث انتشار برخی آلودگی‌ها و انتشار بوی متعفن در سطح شهرستان است.

همین مطالبه مردم باعث شد تا پای مسئولان را به شهرک صنعتی بکشاند.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در بازدید از واحدهای تولیدی آلاینده گفت: این واحدهای تولیدی باید تصفیه خانه داشته باشند تا مانع انتشار بو در شهر شود.

لزوم جابجایی برخی واحدهای صنعتی از نزدیکی اماکن مسکونی

فتح الله توسلی ادامه داد: حتی نباید برخی واحدها در این شهرک صنعتی مستقر می‌شدند، نمی‌توانیم شهر را کوچک کنیم، اما نباید برخی مشاغل در محدوده شهرها فعالیت داشته باشند، چون برای محیط زیست شهرها مشکل ایجاد می‌کنند.

وی گفت: اولویت اصلی ما سلامت مردم است و طبیعتاً اشتغال و کار هم مهم است و به دنبال تعطیلی هیچ واحدی نیستیم و باید به صورت کارشناسی شده انتشار بود کاهش داده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در خصوص این مشکل مردم بهار گفت: با توجه به بازدیدهای سال گذشته از واحدهای تولیدی آلاینده آلودگی واحدها نسبت به قبل کمتر شده است.

واحدهای تولیدی به سمت حل مشکل حرکت کرده‌اند

ظاهر پور مجاهد ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که مدیران واحدهای تولیدی به سمت حل مشکل حرکت کرده و در بازدیدهای امروز مصوب شد که با نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین بخش عمده‌ای از مشکلات آلایندگی این واحدها برطرف شود.

وی خاطرنشان می‌کند: بازدیدهای مستمر و به موقع توسط دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست باید انجام شود و این بازدیدهای مشترک به دلیل مشخص شدن منشأ اصلی آلودگی و بوی مشمئز کننده است تا با یک برنامه زمانبندی توسط شرکت شهرک‌های صنعتی و محیط زیست، طی برنامه‌ای مشخص، نسبت به رفع مشکلات آلودگی هوا و محیط زیست اقدام گردد.

پور مجاهد گفت: حدود ۳ هزار واحد کوچک و بزرگ در استان فعالیت دارد که واحدهای مربوط به شهرک‌های صنعتی هر سه ماه یکبار پایش می‌شوند

رئیس صنعت، معدن و تجارت همدان نیز با اشاره به اینکه متأسفانه وزش باد در این منطقه طوری است که به سمت ساکنان شهر می‌وزد، گفت: در واقع مسیر وزش باد به گونه‌ای است که دود و بخار حاصل از کارگاه‌ها و کارخانجات صنعتی را وارد شهر می‌کند و در ساعات ابتدایی روز موجب آزار مردم شهر می‌شود.

حمیدرضا متین گفت: به کارخانه اسید برای نصب فیلترهای مورد نیاز تاکید شده و امیدواریم که انتشار بو به حداقل کاهش یابد.

مدیر کل محیط زیست استان همدان نیز در ادامه گفت: تاکنون ۱۱ کانون احتمالی انتشار بوی نامطبوع توسط منابع مختلف در این شهر شناسایی شده است که طبق بررسی‌های صورت گرفته از سوی محیط زیست همه این کانون‌ها مولد بوی نامطبوع نیستند.

محسن جعفری نژاد اظهار کرد: در گذشته فاصله شهرک صنعتی بهاران با منطقه مسکونی شهر بهار بیشتر از حال حاضر بود اما با توسعه شهری و رشد ساخت و سازها این فاصله روز به روز کمتر و مناطق مسکونی به این شهرک نزدیک تر شدند.

وی اضافه کرد: واحدهای اسیدسازی باید نسبت به نصب سیستم پایش آنلاین اقدام کنند تا به صورت لحظه‌ای از اداره کل حفاظت محیط زیست استان بتوان وضعیت آلودگی این واحدها را رصد کرد.

تشکیل کارگروه ویژه برای رفع مشکل

مدیرکل حفاظت از محیط زیست همدان ادامه داد: مقرر شد تا یک کار گروه تخصصی با دبیری محیط زیست استان تشکیل شود تا آخرین مطالعات کارشناسی شده را بتوانیم به کار بگیریم تا هم صنعت فعالیت داشته باشد و هم شهروندان دچار اذیت نشوند.

بیش از دو سال است که مردم شهر بهار از وجود بوهای آزاردهنده و آلاینده‌ها شکایت دارند؛ اما با وجود پیگیری‌ها همچنان این مشکل پابرجاست و رفع مشکل آلایندگی از سوی واحدهای آلاینده یکی از خواسته‌های مهم مردم است.

در این رابطه نباید نقش دستگاه‌های متولی صدور مجوز واحدهای آلاینده را نیز کمرنگ بدانیم و انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های کارشناسی شده هم فضای اشتغال در جامعه را رونق داد هم برخورداری از هوای پاک که حق شهروندی است را مهیا نمود.

شهرک صنعتی بهاران حدود یک و نیم دهه فعالیت دارد و بیش از ۶۰ واحد تولیدی در بخش‌های مختلف این مجموعه صنعتی مشغول به کار هستند.