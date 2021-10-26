آبگرفتگی معابر در غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، نفوذ سامانه بارشی و سرد از بامداد سه شنبه سبب بارش‌های پراکنده و رگباری در مناطق مختلف غرب مازندران شد.

در حالی که مناطق شرق مازندران و مرکزی هوای نسبتاً صاف و نیمه آفتابی را تجربه می‌کنند، ورزش باد نسبتاً شدید و بارش‌های پراکنده و رگباری در غرب مازندران سبب آبگرفتگی معابر و خیابان‌ها شده است.

طبق اعلام هواشناسی مازندران وضعیت هوای استان در روز جاری همراه با بارندگی، کاهش دما و وزش باد شدید و در مناطق کوهستانی مه آلود و با بارش پراکنده باران و برف پیش بینی شده است.

همچنین روز گذشته ساری با ۲۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین شهر استان بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران با اشاره به نفوذ جریانات سرد و بارشی خواستار توجه به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز خسارت احتمالی در استان شد.

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشدارهای لازم در استان صادر شده و از دستگاه‌های امدادی خواستیم تا آمادگی لازم را داشته باشند.