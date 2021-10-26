کارنامه نهایی کنکور کارشناسی‌ ارشد سال ۱۴۰۰ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره‌های‌کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ و همچنین رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی سه شنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش منتشر شد.

کارنامه نهایی آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ نیز امروز سه شنبه ۴ آبان در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به https://register1.sanjesh.org/nrgarshad400 کارنامه خود را مشاهده کنند.

همچنین متقاضیان پس از مشاهده کارنامه در صورتی که شرایط زیر را داشته باشند می‌توانند درخواست بررسی در اولویت‌های بعدی که دارای نمره علمی هستند را حداکثر تا تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ به سایت سازمان سنجش ارائه کنند و از ارائه درخواست‌های خارج از موارد زیر اکیداً خودداری کنند.

موارد و مصداق‌های اشتباه در انتخاب رشته:

۱. عدم تناسب بین کدرشته قبولی با سایر رشته‌های انتخابی از نظر عنوان گرایش تحصیلی یا کدضریب مجموعه امتحانی (مثلاً رشته‌های انتخابی متقاضی اکثریت از کدضریب ۱ هستند ولی در بین آنها اشتباهاً یک رشته از سایر کدضریب‌ها درج شده باشد).

۲. عدم تناسب بین کدرشته قبولی با سایر رشته‌های انتخابی از نظر دوره تحصیلی (مثلاً رشته‌های انتخابی متقاضی اکثریت روزانه هستند ولی در بین آنها اشتباهاً یک رشته از دوره‌های شهریه‌پرداز اعم از دوره نوبت دوم «شبانه»، غیرانتفاعی، پیام‌نور درج شده باشد).

۳. عدم تناسب بین کدرشته قبولی با سایر رشته‌های انتخابی از نظر شهرستان محل قبولی متقاضیان نسبت به محل اقامت آنها (به طور مثال فردی که محل اقامت وی در شهر تبریز است، اکثریت رشته‌های انتخابی او در دانشگاه‌های واقع در استان آذربایجان شرقی و استان‌های همجوار است ولی اشتباهاً یک رشته از دانشگاه بیرجند در بین رشته‌های انتخابی درج کرده و در همین رشته اشتباه هم قبول شده باشد).

۴. نداشتن شرایط جهت تحصیل برای پذیرفته شده در رشته قبولی با تایید موسسه محل قبولی (دانشگاه محل قبولی در بررسی وضعیت فرد پذیرفته شده، با ارائه استدلال اعلام کند که ایشان شرایط تحصیل در رشته قبولی را ندارد).

روش ارائه درخواست:

در صورتی که وضعیت داوطلب در قالب موارد فوق است، لازم است ابتدا وارد قسمت «سامانه پاسخگویی اینترنتی» سازمان سنجش به آدرس https://request.sanjesh.org شود.

اگر فرد عضو سامانه پاسخگویی نیست ابتدا با تکمیل اطلاعات خواسته شده عضو این سامانه می‌شود و سپس با ورود به این سامانه و انتخاب عنوان آزمون کارشناسی ارشد و سال ۱۴۰۰ وارد قسمت «اشتباه در انتخاب رشته و اولویت بعدی» شده و درخواست خود را به صورت خلاصه با ذکر دلایل، ردیف کدرشته محل و عنوان کدرشته محل طبق مندرجات کارنامه نتایج نهایی (در صورتی که در آن کدرشته محل دارای نمره باشد) ثبت می‌کند.

زمان اعلام نتیجه بررسی درخواست:

نتیجه بررسی درخواست تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ به صورت پیامک به متقاضیان اعلام خواهد شد. قبل از این تاریخ نتیجه درخواست خود را از این سازمان پیگیری نکنند.

لازم است پذیرفته شدگان درخواست خود را بعد از انتشار کارنامه (از تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۰ به بعد) و مشاهده وضعیت علمی و انتخاب‌های خود به سازمان ارسال کنند تا درخواست آنها آگاهانه بوده و لازم نباشد در درخواست آنها تغییری ایجاد شود.

به درخواست‌هایی که بعد از مهلت تعیین شده در اطلاعیه‌های اعلام نتایج (تا تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۰) به سازمان سنجش ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لازم است پذیرفته شدگان طبق برنامه زمانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی محل قبولی در رشته قبولی خود ثبت نام کنند. بعد از اعلام بررسی و صدور نامه معرفی برای رشته قبولی جدید نسبت به جابجایی آنها در اولین نیمسال تحصیلی ممکن اقدام خواهد شد.

بر این اساس احتمال دارد با توجه به محدودیت‌های دانشگاه‌ها در پذیرش این دسته از متقاضیان، امکان معرفی و ادامه تحصیل متقاضی در نیمسال اول میسر نباشد.

پذیرفته شدگانی که وضعیت آنها در قالب شرایط موارد اشتباه در انتخاب رشته مندرج در این اطلاعیه نیست، تقاضای خود را باید از طریق دانشگاه / موسسه محل قبولی برای انتقال از طریق آیین نامه‌های مربوط پیگیری کنند. درخواست این دسته از متقاضیان در این سازمان قابل بررسی نخواهد بود.