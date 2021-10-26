مشکلات صنایع چهارباغ در ۱۰ روز آینده حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله شهبازی ظهر سه‌شنبه در بازدید از چند واحد تولیدی و صنعتی استان البرز با هدف حمایت از کالای ملی صورت گرفت، اظهار کرد: حمایت از کالای ایرانی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است از این رو ما نیز به عنوان کارگزاران این نظام با برنامه‌ریزی دقیق در جهت رفع موانع راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اقدام کرده‌ایم.

وی ادامه داد: این واحد بزرگ تولید لوازم خانگی یک برند معروف ملی است که بیش از نیم قرن سابقه تولید و عرضه لوازم با کیفیت خانگی را در کارنامه دارد.

شهبازی با بیان اینکه بیش از یک هزار نفر در این واحد مشغول به کار هستند، گفت: مدیران و کارکنان این مجموعه با تعصب به خاک ایران زمین و حمایت از تولید کشور و تحقق و اجرای منویات ارزشمند مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند.

وی افزود: مشکلات در راستای توسعه تولیدات دارند که در صورت رفع آن بیش از یک هزار نیروی کار جدید نیز به مجموعه اضافه می‌شود.

استاندار البرز گفت: معاون هماهنگی امور اقتصادی، مدیرکل صمت و فرماندار چهارباغ مأمور شدند تا ظرف ضرب‌الاجلی ۱۰ روزه با توجه به راهبردهای مقام معظم رهبری و برنامه‌های دولت، مشکلات و موانع را برطرف کنند.

وی متذکر شد: قدردان اقدامات و تلاش‌های تولیدکنندگان کشور هستیم که در چنین شرایط سخت تحریم‌های ناجوانمردانه همچنان مستحکم و استوار به امر تولید مشغول هستند.