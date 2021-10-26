به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، با فعال شدن این پیش‌شماره در شبکۀ اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، علاقه‌مندان می‌توانند «سیم‌کارت دائمی» با این پیش‌شماره را خریداری کنند.

ایرانسل، به‌عنوان نخستین اپراتور تلفن‌همراه ارائه‌دهندۀ خدمت «شمارۀ طلایی»، این بار هم این امکان را فراهم کرده است تا متقاضیان خرید سیم‌کارت با پیش‌شمارۀ ۰۹۰۰، بتوانند شمارۀ دلخواه خود را از اعداد مورد نظر، انتخاب و خریداری کنند.

سیم‌کارت‌های ۰۹۰۰، علاوه بر داشتن پیش‌شمارۀ جذاب و رند، با توجه به نیازهای مختلف دارندگان این سیم‌کارت‌ها، در سه سطح «تک ستاره»، «دو ستاره» و «سه ستاره» و به همراه بسته‌های اولیۀ پرحجم عرضه شده است.

بستۀ مکالمۀ ۹۰۰ دقیقه‌ای و بستۀ پیامک ۵۰۰تایی، برای تماس و ارسال پیامک به مخاطبان ایرانسلی و غیرایرانسلی، به همراه سیم‌کارت‌های هر سه سطح، عرضه شده است.

علاوه بر این، سیم‌کارت‌های تک ستاره، شامل بستۀ اینترنت همراه ۴۸ گیگابایتی، سیم‌کارت‌های دو ستاره شامل بستۀ اینترنت همراه ۱۴۴ گیگابایتی و سیم‌کارت‌های سه ستاره شامل بستۀ اینترنت همراه ۲۸۸ گیگابایتی است.

مهلت استفاده از بسته‌های مکالمه، پیامک و اینترنت همراه، در سیم‌کارت‌های تک ستاره، ۶ ماه، در سیم‌کارت‌های دو ستاره، ۹ ماه و در سیم‌کارت‌های سه ستاره، یک سال پس از فعال‌سازی است.

قیمت خرید سیم‌کارت دائمی با پیش‌شمارۀ ۰۹۰۰ به همراه بسته‌های مکالمه، پیامک و اینترنت همراه، برای سیم‌کارت‌های تک ستاره ۹۰۰هزار تومان، برای سیم‌کارت‌های دو ستاره یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان و برای سیم‌کارت‌های سه ستاره دو میلیون و ۹۰۰هزار تومان است.

حجم بستۀ مکالمه حجم بستۀ پیامک حجم بستۀ اینترنت مهلت استفاده از بسته‌ها قیمت سیم‌کارت ۰۹۰۰- تک‌ستاره ۹۰۰ دقیقه ۵۰۰ عدد ۴۸ گیگابایت ۶ ماه ۹۰۰هزار تومان سیم‌کارت ۰۹۰۰- دوستاره ۹۰۰ دقیقه ۵۰۰ عدد ۱۴۴ گیگابایت ۹ ماه یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان سیم‌کارت ۰۹۰۰- سه‌ستاره ۹۰۰ دقیقه ۵۰۰ عدد ۲۸۸ گیگابایت یک سال دو میلیون و ۹۰۰هزار تومان

سیم‌کارت‌های ۰۹۰۰، با شعار «تو فوق‌العاده‌ای» و «۰۹۰۰؛ خط نسل متمایز»، به عنوان جدیدترین پیش‌شماره در شبکۀ تلفن‌همراه ایران عرضه شده و عرضۀ این سیم‌کارت‌ها، از صبح امروز سه‌شنبه، ۴ آبان ماه ۱۴۰۰، رسماً آغاز شده است.

علاقه‌مندان به خرید سیم‌کارت تلفن‌همراه با پیش‌شمارۀ ۰۹۰۰، می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر، به وب‌سایت اختصاصی این سیم‌کارت، به نشانی 900.ir مراجعه کنند و فرایند خرید آنلاین را انجام دهند. پس از تکمیل خرید، سیم‌کارت به نشانی مشترک ارسال می‌شود.

مشترکان ایرانسل که سیم‌کارت با پیش‌شمارۀ ۰۹۰۰ را خریداری می‌کنند، می‌توانند در صورت نیاز به هر نوع راهنمایی و پشتیبانی، با شمارۀ ۹۰۰ از خطوط ایرانسلی و ۰۹۳۷۹۰۰۰۰۰۰ از سایر خطوط، با بخش ویژۀ این پیش‌شماره در مرکز شبانه‌روزی ارتباط با مشتریان ایرانسل، تماس بگیرند و پشتیبانی لازم را از کارشناسان ایرانسل دریافت کنند.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، پیش از این، پیش‌شماره‌های ۹۳۰، ۹۳۳، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵ را برای سیم‌کارت‌های تلفن‌همراه و مودم‌های اینترنت پرسرعت همراه و نیز پیش‌شمارۀ ۹۴۱ را برای سیم‌کارت‌های اینترنت پرسرعت ثابت (TD-LTE)، در شبکۀ خود فعال کرده بود.