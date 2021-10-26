به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده عصر سه‌شنبه در نشست با تعاون‌گران استان هرمزگان با اشاره به تفاوت نظام انقلاب اسلامی با دیگر نظام‌ها مانند سوسیالیسم و لیبرالیسم، اظهار کرد: تمرکز نظام‌های سوسیالیستی بر اقتصاد دولتی است و تمرکز نظام‌های لیبرالیستی و کاپیتالیستی بر اقتصاد بخش خصوصی است. اما نظام اسلام یک نگاه منظومه‌ای به اقتصاد دارد.

وی عنوان کرد: مدلی که اسلام برای اداره اقتصادی جامعه ارائه می‌دهد یک مدل ترکیبی و منظومه‌ای است که در آن هم اقتصاد دولت و هم اقتصاد بخش خصوصی به رسمیت شناخته می‌شود.

امام جمعه بندرعباس و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ادامه داد: در اقتصاد دولتی، تسلط و مالکیت دولت بر انفال مانند معادن، رودخانه‌ها، دشت‌ها و … مطرح است. در مالکیت مردم دو راه در اسلام وجود دارد یکی مالکیت فرد و یکی مالکیت جمعی است.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده با ذکر این نکته که مالکیت فردی همان فعالیت اقتصادی هر شخص در جامعه است، تصریح کرد: پیرو برخی از مکاتب سیاسی و اجتماعی معتقد هستند که تمام فعالیت‌ها باید در سیطره دولت باشد که این اشتباه است. اسلام علاوه به رسمیت شناختن مالکیت دولت و بخش خصوصی، یک مالکیت دیگری را نیز در بخش مردمی به نام تعاونی‌ها به رسمیت شناخته است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش مالکیت مردمی، مدل تعاونی‌ها یکی از بهترین مدل‌های اقتصادی است. چراکه در این مدل یک «جمع» با قرارگیری در کنار هم فعالیت اقتصادی را آغاز می‌کند.

امام جمعه بندرعباس و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان تشریح کرد: یکی از مزیت‌های مدل اقتصادی تعاونی این است که صاحبان تعاونی که در بخشی که فعالیت می‌کنند، به این نگاه می‌کنند که چگونه هزینه تمام شده برای خانوار را کاهش دهند.

اقتصاد را به صورت دستوری نمی‌توان مدیریت کرد

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده با ذکر این نکته که اقتصاد را با نگاه دستوری نمی‌توان مدیریت کرد، اظهار کرد: تا کنون یکی از مهم‌ترین اشکالات دولت‌ها این بود که با بخشنامه به دنبال کاهش و کنترل قیمت‌ها بودند. چراکه بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا است و برای کنترل قیمت‌ها باید تولید خود را به میزان تقاضای جامعه افزایش دهیم.

وی گفت: من منکر این موضوع نیستم که دولت‌ها باید به بازار نظارت داشته باشند اما مدیریت قیمت‌ها و کاهش آن‌ها تابعی از معادلات اقتصادی است.

امام جمعه بندرعباس و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان «تعاونی‌ها» را یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم حمایت خود را از تعاونی‌ها افزایش دهیم، سود آن به مردم خواهد رسید. در بخش خصوصی نیز سود به مردم می‌رسد اما به یک نفر. در بخش تعاونی بخش عمده‌ای از مردم بهره‌مند و برخوردار می‌شوند.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده با ذکر این نکته که با توانمند شدن تعاونی‌ها، مشارکت مردم در حوزه‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، مطرح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران باید از طرح تعاونی‌ها حمایت کند چراکه این امر برای ما یک اصل محسوب می‌شود.

وی با ذکر این نکته که استان هرمزگان در حوزه گردشگری دارای ظرفیت بسیار زیادی است، عنوان کرد: تعاونی‌ها باید آن‌قدر گسترش پیدا کنند که در عرصه‌های گردشگری حرفی برای گفتن داشته باشند.

دولت به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده است که امری اشتباه است

امام جمعه بندرعباس و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان بیان داشت: اگر تعاونی‌ها را رشد دهیم و از آن‌های حمایت کنیم، بیشترین خدمت را به جامعه ارائه خواهند داد چراکه سالم‌ترین سیستم اقتصادی را دارند.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده سیستم دولتی را آسیب‌پذیرترین سیستم از نظر فساد دانست و تصریح کرد: تمام فسادها و رانت‌ها که دامن‌گیر دولت شده است ناشی از این است که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور به سیستم دولتی سپرده شده است. دولت به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده است که این امر اشتباه است.

وی با ذکر این نکته که دولت باید حمایت کننده و تسهیل‌کننده باشد، خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت سه وظیفه مهم دولت در اقتصاد است. دولت‌ها نباید خود را بنگاه اقتصادی کنند چراکه این اقدامات باید توسط بخش خصوصی و تعاونی‌ها انجام شود.

امام جمعه بندرعباس و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان تشریح کرد: دولت در طول ۴۳ سال گذشته فربه و چاق شده است که دیگر نمی‌تواند راه برود. چرا در این فرصت‌هایی که باید بخش خصوصی و تعاونی ورود کند، دولت تصدی‌گری می‌کند.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده با ذکر این نکته که اقتصاد غربی یکسری ایراداتی دارد که اقتصاد اسلامی ندارد، اظهار کرد: رمز موفقیت اقتصادهای غربی این است که دولت از تصدی‌گیری در اقتصاد فاصله گرفته است.