اصرار اعضای شورای شهر زنجان بر شهردار شدن عباس راشاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حمزه لو با تاکید بر اینکه شورای شهر زنجان بر نظر خود در خصوص انتخاب عباس راشاد به عنوان شهردار زنجان تاکید دارد و در این زمینه همه تلاش خود را انجام خواهد داد، گفت: طی جلسه رسمی غیر علنی که امروز برگزار شد با ۵ رای از ۷ عضو حاضر، اعضای شورا با اکثریت آرا بر رای خود در خصوص انتخاب شهردار اصرار کردند.

با بیان اینکه وزارت کشور طی ابلاغی به دلیل آنچه که مشکل سنوات خدمتی مرتبط اعلام شده، صلاحیت عباس راشاد برای شهرداری زنجان مورد تایید وزارت کشور قرار نداد، افزود: مراتب و مراحل اداری انعکاس اعتراض شورای شهر زنجان به رأی وزارت کشور در دستور کار قرار گرفته است.

یادآور می شود اعضای شورای شهر زنجان در ۲۹ مهر سالجاری با پنج رای عباس راشاد را به عنوان شهردار زنجان انتخاب و به وزارت کشور معرفی کردند.

شورای شهر زنجان ۹ عضو دارد.