

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسم‌پور بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ارتقا ضریب احساس امنیت در بین شهروندان و برخورد جدی با سارقان و مخلان امنیت شهر، اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی با جدیت در دستور کار پلیس کرج قرار گرفته است.

وی افزود: در آخرین طرحی که توسط پلیس کرج در ۲۴ ساعت گذشته به اجرا گذاشته شد مأموران موفق به شناسایی و دستگیری ۱۶ سارق حرفه‌ای شده‌اند که تاکنون نامبردگان به ۱۷ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با اشاره به کشف ۴ خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه در این طرح اظهار داشت: همچنین در این طرح ۴۶ خودرو پلاک مخدوش و ۷۱ دستگاه موتور سیکلت فاقد مدارک مثبته توقیف شدند.

وی از جمع آوری ۳۹ نفر معتاد متجاهر از سطح شهر خبر داد و گفت: این افراد برای طی مراحل درمان به مراکز باز پروری منتقل شدند.

قاسم‌پور با بیان اینکه تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی تا پاکسازی کامل محلات جرم خیز ادامه خواهد داشت، از شهروندان عزیز درخواست کرد تا با رعایت نکات پیشگیری از سرقت، در حفظ امنیت شهر یاریگر پلیس باشند.