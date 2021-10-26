توسعه فناوریهای نوین دسترسی مردم به عدالت را آسان می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی در جلسه‌ای که به منظور رفع مشکلات موجود در زمینه برقراری ارتباط سیستمی دوایر نظارتی دادستانی تهران با زندان‌ها و حوزه‌های قضائی برگزار شد با تاکید بر ضرورت توسعه فناوری‌های نوین در دوایر نظارت بر زندان‌ها بیان کرد: در این راستا ضروری است مشکلات موجود در این حوزه توسط کارشناسان فنی مرکز فناوری اطلاعات بررسی و حداکثر ظرف یک هفته مشکلات موجود رفع شود.

وی همچنین خواستار برگزاری جلساتی هر ۱۵ روز یک بار برای پیگیری اجرای مصوبات و سایر مشکلات مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات شد و تاکید کرد: استفاده از تکنولوژی، کاهش اطاله دادرسی و ارتقا کارایی قوه قضائیه و افزایش دقت و شفافیت در رسیدگی‌های قضائی را به همراه دارد.

دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تمامی این اقدامات برای آسان‌تر کردن دسترسی مردم به عدالت است، گفت: باید متناسب با سرعت پیشرفت تکنولوژی در جهت به روزرسانی و کارآمد سازی فرایندهای رسیدگی گام برداشت.

در این جلسه که به منظور رفع معضلات حوزه فناوری اطلاعات دوایر نظارت دادستانی بر زندان‌های استان تهران و حل اختلالات موجود در ارتباط سیستمی دوایر نظارت با واحدهای قضائی و زندان‌ها برگزار شد، احمد رحمانیان، معاون اول دادستان، تورک معاون دادستانی در حقوق عامه، حجت الاسلام فیروزجایی معاون دادستان در امور زندان‌ها و کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونین ذیربط و مدیران اداره کل زندان‌های استان تهران حضور داشتند.

پس از طرح معضلات و مشکلات با توجه به ضرورت رفع سریع و به موقع مسائل راهکارهای لازم برای توسعه فناوری‌های نوین در فرایند قضائی و جلوگیری از اطاله دادرسی، لزوم تسریع در بهره مندی زندانیان واجد شمول از تسهیلات الکترونیک و فعال شدن دفاتر خدمت قضائی الکترونیک مستقر در زندان‌ها بررسی و تصمیماتی در این رابطه اتخاذ شد.