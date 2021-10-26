یادداشتی درباره انتصاب مشاور هوشمندسازی شهردار تهران ننوشتم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر با صدور مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نگارش یادداشتی درباره انتصاب مشاور و دستیار ویژه شهردار تهران در حوزه هوشمند سازی نقل شده در برخی رسانه‌ها را تکذیب کرد.

وی تاکید کرد: ‏مطلبی که امروز در برخی رسانه‌ها تحت عنوان یادداشت از طرف بنده در خصوص انتصاب مشاور و دستیار ویژه شهردار تهران در حوزه هوشمند سازی نقل شده، ربطی به اینجانب ندارد و در این‌باره یادداشتی ننوشته‌ام.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: برخی توضیحات به قدر لزوم در گفتگوهای شفاهی با اصحاب رسانه بیان شده است.