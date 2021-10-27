رصد دریافت واکسن دانش آموزان از سوی مدیران مدارس قم

به گزارش خبرنگار مهر؛ حمیدرضا شیخ‌الاسلام صبح چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری؛ هماهنگی فرماندهی عملیات پاسخ به بحران که در محل استانداری قم برگزار شد ضمن ارائه گزارشی از روند واکسینه شدن دانش آموزان قمی عنوان کرد: از مجموع ۱۰۰ هزار دانش‌آموز مشمول دریافت واکسن در قم ۶۰ هزار دانش‌آموز واکسینه شدند و رصد دریافت واکسن توسط دانش آموزان نیز به مدیران مدارس واگذار شده است

وی گفت: برخی از والدین دانش آموزان نگاه بسیار منفی به مساله واکسیناسیون دارند و اجازه دریافت واکسن به فرزندان خود را نمی‌دهند.برای رغبت والدین به واکسیناسیون و تغییر فضای فکری برخی از شهروندان باید دستگاه‌های استانی اقدام به روشنگری و اطلاع رسانی کنند..

شیخ‌الاسلام افزود: این نهاد برای فرهنگ سازی و ایجاد رغبت برای والدین از تمام ظرفیت‌های موجود بهره گرفته است اما تناقض عدم اجبار در واکسیناسیون دانش آموزان در کنار الزام واکسینه شدن این افراد جهت بازگشایی مدارس، آموزش و پرورش را مستاصل و درمانده کرده است..

وی با اشاره به مشکلات آموزش و پرورش تصریح کرد: آموزش و پرورش قم هم اکنون با کسری ۳ هزار ۳۰۰ معلم رو به رو است اما با ایجاد برخی راهکارها اجازه تعطیلی هیچ کلاسی داده نشده است.

به گفته این مسئول؛ ادامه تعطیلی مدارس تبعات زیادی به همراه دارد که طی چند سال آینده دامن آموزش و پرورش را خواهد گرفت و در حالی که مدارس استان قم از سال گذشته به صورت کامل تعطیل است که در بسیاری از شهرهای دیگر روند بازگشایی‌ها آغاز شده است.