حجم تجارت بین روسیه و آمریکا ۵۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، معاون اول خدمات گمرک فدرال روسیه، روسلان داویدوف، در مصاحبه با ریا نووستی گفت روسیه در سال جاری به طور فعالی تجارت با آمریکا را به ویژه در بخش انرژی، کودهای معدنی و الوار، گسترش داده است.

داویدوف گفت: آمریکا به طور سنتی یکی از ۵ یا ۷ شریک بزرگ تجاری روسیه است. در کل تجارت ما به علت افزایش قیمت کالاهایی شامل انرژی، فلزات، الوار، غلات و مواد غذایی، رشد کرده است.

طبق اعلام گمرک روسیه حجم تجارت بین آمریکا و روسیه در بازه ژانویه تا آگوست، ۴۸.۷ درصد جهش کرده و به بیش از ۲۳ میلیارد دلار رسیده است.

صادرات روسیه به آمریکا ۷۰.۸ درصد جهش کرده و به ۱۱.۷۸ میلیارد دلار رسیده است در حالی که صادرات آمریکا به روسیه ۳۱.۴ درصد افزایش نسبت به بازه مشابه سال گذشته، به ۱۱.۵۸ میلیارد دلار رسیده است.

در این دوره سهم آمریکا از کل حجم تجارت خارجی روسیه از ۴.۴ درصد به ۴.۸ درصد افزایش یافته است.