۵۲نفر در سومین مسابقات کشوری نماچینی آجر شرکت کردند

مهدی چینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سومین دوره مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر در اصفهان اظهار داشت: این مسابقات به منظور ارتقای سطح مهارت اقشار مختلف جامعه در زمینه استفاده از آخرین فناوری‌های نوین در صنعت آجر در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه فراخوان این مسابقه از ۲۴ مهر ماه اعلام شد، افزود: آخرین مهلت ثبت‌نام متقاضیان سوم آبان ماه بود که در مجموع حدود ۸۰ نفر برای حضور در این مسابقات ثبت‌نام کردند اما با پایش صورت گرفته در نهایت ۵۲ نفر موفق به حضور در مسابقات شدند.

دبیر اجرایی سومین دوره مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر با بیان اینکه این مسابقات در سطح ملی و هر ساله در اصفهان برگزار می‌شود، تصریح کرد: سال گذشته ۳۶ نفر در این مسابقات حضور یافتند.

وی به استقبال بانوان فارغ التحصیل رشته‌های معماری و عمران برای حضور در این مسابقات اشاره کرد و گفت: همه افراد جامعه بدون محدودیت سنی و تحصیلی امکان حضور در این مسابقات را داشتند.

چینی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در این مسابقات از ۱۴ استان کشور در این دوره حضور دارند، افزود: تبعه‌های خارجی نیز در این مسابقات مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه بین المللی شدن مسابقات نماچینی آجر از سیاست‌های در دستور کار برگزار کنندگان این مسابقات است، افزود: امسال و سال گذشته شرکت کنندگانی از کشورهای همسایه در مسابقات نماچینی آجر حضور داشتند.

دبیر اجرایی سومین دوره مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر ابراز داشت: سومین دوره مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر از ۶ تا ۱۰ آبان در محل نمایشگاه‌های بین المللی اصفهان برگزار می‌شود.