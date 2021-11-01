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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۹:۲۸

با حضور معاون استاندار کرمان انجام شد؛

بررسی پروژه‌های پیشنهادی سفر ریاست جمهوری به کرمان

بررسی پروژه‌های پیشنهادی سفر ریاست جمهوری به کرمان

کرمان - مدیران کل و رؤسای دستگاه‌های اجرایی کرمان پیشنهادات خود برای سفر ریاست جمهوری به استان کرمان را ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، نشست بررسی پروژه‌های پیشنهادی سفر ریاست جمهوری به استان کرمان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، مدیرکل دفتر فنی استانداری در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار شد.

در این نشست مدیران کل و رؤسای دستگاه‌های اجرایی شمال و جنوب استان، پروژه‌های پیشنهادی خود را که به مصوبه هیئت وزیران، اعتبارات ملی و یا تفویض اختیار نیاز دارند، مطرح کردند.

پروژه‌های زیرساختی گاز و آب برای صنایع، شهرک‌های خورشیدی، پست‌های فوق توزیع، مجتمع‌های آب روستایی، تسهیلات ویژه سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی صنایع فرآوری معدن، ساماندهی رودخانه‌ها، مرمت و ساماندهی باغ‌های تاریخی استان، کمک و تجهیز امکانات مدیریت بحران و انبارهای هلال‌احمر، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مصوبات سفرهای ریاست جمهوری، طرح‌های فرهنگی و ورزشی و زیست محیطی از جمله پیشنهادات ارائه شده است.

کد مطلب 5340837

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