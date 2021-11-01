به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، نشست بررسی پروژه‌های پیشنهادی سفر ریاست جمهوری به استان کرمان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، مدیرکل دفتر فنی استانداری در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار شد.

در این نشست مدیران کل و رؤسای دستگاه‌های اجرایی شمال و جنوب استان، پروژه‌های پیشنهادی خود را که به مصوبه هیئت وزیران، اعتبارات ملی و یا تفویض اختیار نیاز دارند، مطرح کردند.

پروژه‌های زیرساختی گاز و آب برای صنایع، شهرک‌های خورشیدی، پست‌های فوق توزیع، مجتمع‌های آب روستایی، تسهیلات ویژه سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی صنایع فرآوری معدن، ساماندهی رودخانه‌ها، مرمت و ساماندهی باغ‌های تاریخی استان، کمک و تجهیز امکانات مدیریت بحران و انبارهای هلال‌احمر، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مصوبات سفرهای ریاست جمهوری، طرح‌های فرهنگی و ورزشی و زیست محیطی از جمله پیشنهادات ارائه شده است.