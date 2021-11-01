۳ شهرستان آذربایجان غربی در وضعیت قرمز/موج ششم در راه است

جواد آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا شاهد عادی انگاری و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی بعد از سپری شدن هر موج در استان هستیم که این امر پس از گذر از موج پنجم مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه با توجه به آغاز فصل سرما احتمال شیوع آنفولانزا و موج ششم کرونا در استان بالا است، افزود: تسریع در روند واکسیناسیون و رعایت همه موارد بهداشتی تنها راه شکست شیوع ویروس کرونا در استان است.

آقازاده با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ بیمار کرونایی دیگر در آذربایجان غربی جان خود را از دست داده اند، گفت: در این مدت با فوت ۱۵ بیمار دیگر مجموع قربانیان کرونا در استان به شش هزار و ۸۶۲ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ادامه داد: در شبانه روز گذشته ۵۷۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان شناسایی و از این تعداد ۱۵۷ نفر در مراکز درمانی بستری شدند.

وی عنوان کرد: هم اکنون از یک هزار و ۷۱ بیمار بستری، ۲۴۴ نفر در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری و ۴۷ بیمار هم به دستگاه تنفس مصنوعی وصل هستند.

آقازاده تصریح کرد: همچنین در شبانه روز گذشته ارومیه با ۴۵، خوی با ۳۰ و نقده با ۱۷ بیمار جدید کرونایی بیشترین بستری‌ها را در استان داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی یادآور شد: تاکنون بیش از سه میلیون و ۳۹۵ هزار دز واکسن کرونا در استان تزریق شده که بیش از ۱۶ هزار دُز آن در شبانه روز گذشته بوده است.