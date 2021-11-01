تزریق واکسن به ۷۴ درصد جمعیت اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کتابی در جلسه مدیریت پیشگیری از ویروس کرونا اسدآباد گفت: تاکنون ۷۴ درصد از جمعیت هدف ثابت شهرستان واکسن دز اول و ۴۶ درصد جمعیت هدف ثابت واکسن دز دوم خود را دریافت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: با احتساب جمعیت سیار شهرستان که در حال تردد هستند ۸۰ درصد از جمعیت هدف شهرستان واکسن دز نوبت اول و ۵۰ درصد نیز واکسن دز نوبت دوم خود را تزریق کرده‌اند.

فرماندار اسد آباد تاکید کرد: واکسینه شدن ۹۵ درصد از فرهنگیان و کارکنان دستگاه‌های اداری سطح شهرستان انجام شده است.

وی در ادامه گفت: شهرستان اسدآباد دارای هفت هزار و ۶۶۱ دانش آموز بین سنین ۱۲ تا ۱۷ سال است که از این تعداد دانش آموز تاکنون هفت هزار نفر معادل ۹۱ درصد واکسن تزریق کرده‌اند.

وی با تاکید بر بازرسی ویژه بازرسان دانشکده علوم پزشکی شهرستان از وضعیت پروتکل‌های بهداشتی مدارس سطح شهرستان افزود: شهرستان اسدآباد دارای ۲۰۸ مدرسه است که از این تعداد مدارس ۱۶ مدرسه دارای دانش آموزان بالای ۳۰۰ نفر بوده و هنوز فعالیت این مدارس آغاز نشده که به تدریج فعالیت این مدارس آغاز خواهد شد.

فرماندار اسد آباد در پایان گفت: بازرسی جدی مستمر از سطح تالارهای شهرستان، تذکر جدی به مدیران تالارها، توجه به تهیه و استقرار تهویه در کلاس‌های درس، اقناع سازی و فرهنگ سازی برای واکسیناسیون از دیگر برنامه‌های است که باید انجام شود.