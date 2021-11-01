چهارمحال و بختیاری نیازمند نگاه ویژه دولت سیزدهم است

احمد شیرانی تک آبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط عمومی چهارمحال و بختیاری به خصوص شاخص‌های اقتصادی و عمرانی این پیام را می‌دهد که بام ایران نیازمند نگاه ویژه دولت سیزدهم است.

وی عنوان کرد: در چنین شرایطی رکود مدیریتی متأثر از تغییر دولت بر حجم مشکلات افزوده و انتظار مردم تسریع در انتخاب استاندار و ریل گذاری جدید در عرصه مدیریتی است.

فعال سیاسی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این استان نیازمند استاندار بومی و جوان است، تصریح کرد: تحول گرایی، عدالت‌خواهی و تلاشگر بودن از جمله ویژگی‌هایی یک استاندار خوب است.

شیرانی تک آبی ادامه داد: استاندار باید ضمن تسلط بر فرصت‌ها و چالش‌های استان، با تدوین و اجرای یک برنامه عملیاتی، جهشی در خور پتانسیل‌های چهارمحال و بختیاری رقم زند.

وی افزود: در دوره جدید مدیریت استان باید با عبور از روزمرگی برای توسعه بخش‌های مختلف آب، کشاورزی، صنعت، گردشگری برنامه داشته و این برنامه سنگ محک مدیران است.

فعال سیاسی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه رسانه‌ها و نخبگان باید پیگیر مطالبات مردم شوند، عنوان کرد: انتخاب استاندار باید نقطه پایانی بر اختلافات شود و همگان با وحدت کلمه در جهت خدمت به مردم و حل مشکلات قدم بردارند.