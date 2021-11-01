قیمت گاز اروپا ۱۱ درصد دیگر جهش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، قیمت گاز اروپا در معاملات عصر دوشنبه پس از انتشار گزارشی که نشان داد صادرات گاز روسیه از خط لوله یامال-اروپا، از آلمان برگشت خورده است، ۱۱ درصد جهش کرد.

این گاز توسط لهستان دریافت شده است که معمولاً برای اینکه به ظاهر به طور مستقیم از روسیه گاز وارد نکند، گاز برگشتی از آلمان را خریداری می‌کند.

گزارشان نشان می‌دهد که صادرات مستقیم گاز روسیه از خط‌لوله یامال-اروپا از کشورهای بلاروس، لهستان و آلمان عبور می‌کند، از روز شنبه در جهت معکوس جریان داشته است. طبق گزارش اپراتور لهستانی، گازسیستم، گاز روسیه در مسیر این خط لوله از آلمان به لهستان ارسال می‌شود اما در حال حاضر در واقع صادرات به آلمان انجام نمی‌شود.

طبق اعلام اپراتور انتقال گاز اروپا، گسکید، جریان معکوس گاز این خط لوله از آلمان در روز دوشنبه حتی نسبت به روز قبل ۳.۶ برابر شده و به ۵۲۴ هزار متر مکعب در ساعت رسیده است.

قیمت هر ۱,۰۰۰ متر مکعب گاز اروپا در مرکز تی‌تی‌اف هلند، ۱۱ درصد جهش کرد و به ۸۶۱ دلار رسید. این معادل ۸۳ دلار برای هر مگاوات ساعت انرژی خانوارهای اروپایی است.