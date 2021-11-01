شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تشدید نظارت‌ها بر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی صبح امروز با مشارکت کارشناسان بهداشت محیط و اتاق اصناف گشت‌های بازرسی در سطح استان به بازدید از صنوف، ادارات، سازمان‌ها و … پرداختند.

وی بیان کرد: تعداد ۱۰۰ تیم بازرسی متشکل از کارشناسان بهداشت محیط و بازرسان اصناف و صمت، ضمن حضور در اماکن مختلف، رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی شامل وجود کارت واکسن شاغلین، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده مستمر از ماسک، تهویه مناسب محل، نحوه گندزدایی سطوح، وجود مواد ضدعفونی کننده دست و … مورد بازدید و بررسی قرار دادند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز تصریح کرد: در نتیجه این مانور مشترک تعداد ۵۰ اداره، سازمان، بانک، دفاتر پیشخوان دولت و مراکز ارائه خدمات عمومی به شهروندان مورد بازدید قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ۲۳۰۰ مورد بازدید از اماکن تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی انجام و در نهایت برای متخلفین ۲۷۰ اخطار بهداشتی صادر گردید.

صیادی اظهار کرد: در این بازدیدها تیم سیار واکسیناسیون نیز حضور داشتند.

وی متذکر شد: این نظارت‌ها توسط کارشناسان بهداشت محیط روزانه و در سه شیفت در حال انجام است و با متخلفین مطابق قانون و دستور عمل‌های ستاد ملی مدیریت کرونا برخورد خواهد شد.