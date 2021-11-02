تزریق واکسن کرونا در مناطق غربی گیلان به کُندی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آبتین حیدرزاده شامگاه دوشنبه گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند واکسیناسیون افراد بالای ۱۲ سال در گیلان، گفت: با وجود آنکه والدین در ابتدا تردیدهایی در این خصوص داشتند اما پس از اطلاع رسانی‌های انجام شده روند واکسیناسیون دانش‌آموزان در گیلان سرعت گرفت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: ۹۵ درصد از افراد بالای ۱۲ تا پایان ۱۷ سال در گیلان دُز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند و این استان در این زمینه در کشور رتبه اول را دارد.

حیدرزاده با اشاره به روند سریع واکسیناسیون در شهرهای شرقی گیلان، گفت: روند تزریق دُز دوم واکسن کرونا در شهرهای لنگرود و لاهیجان و رودسر با پوشش بالای ۵۰ درصد همراه است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام شده روند تزریق واکسن کرونا در غرب گیلان سرعت خوبی ندارد و درصد جمعیت واکسن نزده قابل توجه است.

حیدرزاده بیان کرد: تا سه هفته آینده پوشش دُز دوم واکسن کرونا در مناطق غربی گیلان تمام می‌شود.