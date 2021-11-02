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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۸:۰۶

معاون بهداشتی علوم پزشکی گیلان:

تزریق واکسن کرونا در مناطق غربی گیلان به کُندی انجام می شود

تزریق واکسن کرونا در مناطق غربی گیلان به کُندی انجام می شود

رشت- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه بیش ۹۵ درصد گیلانی ها دُز نخست را دریافت کرده اند، گفت: با وجود تلاش ها روند واکسیناسیون در مناطق غربی گیلان کُند است.

به گزارش خبرنگار مهر، آبتین حیدرزاده شامگاه دوشنبه گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند واکسیناسیون افراد بالای ۱۲ سال در گیلان، گفت: با وجود آنکه والدین در ابتدا تردیدهایی در این خصوص داشتند اما پس از اطلاع رسانی‌های انجام شده روند واکسیناسیون دانش‌آموزان در گیلان سرعت گرفت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: ۹۵ درصد از افراد بالای ۱۲ تا پایان ۱۷ سال در گیلان دُز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند و این استان در این زمینه در کشور رتبه اول را دارد.

حیدرزاده با اشاره به روند سریع واکسیناسیون در شهرهای شرقی گیلان، گفت: روند تزریق دُز دوم واکسن کرونا در شهرهای لنگرود و لاهیجان و رودسر با پوشش بالای ۵۰ درصد همراه است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام شده روند تزریق واکسن کرونا در غرب گیلان سرعت خوبی ندارد و درصد جمعیت واکسن نزده قابل توجه است.

حیدرزاده بیان کرد: تا سه هفته آینده پوشش دُز دوم واکسن کرونا در مناطق غربی گیلان تمام می‌شود.

کد مطلب 5341674

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