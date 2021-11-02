تشکیل شورای فقهی در خصوص موضوعات زنان و خانواده و کاهش آسیب ها

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی هدف از دیدارهای خود با مراجع تقلید و علما را استفاده از رهنمودهای آنها عنوان کرد و گفت: با همکاری مراجع تقلید و علما شورای فقهی برای موضوعات و مسائل بانوان و کاهش آسیب‌ها تشکیل خواهد شد.

معاون امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه مسائل و موضوعاتی که نیاز به راهکارهای قانونی و فقهی دارد افزود: قرار شد به صورت مستمر دیدارها و جلسات ادامه داشته باشد تا با مسائلی که مواجه هستیم در این شوراها حل شود.

وی بر استفاده از ظرفیت فقهی و دینی علما در کنار استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی تاکید کرد و ادامه داد: همکاری و بهره بردن از ظرفیت علوم دینی و پژوهشکده اسلامی مستقر در قم می‌تواند در کاهش و رفع مشکلات جامعه مؤثر باشد.