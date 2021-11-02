کرونا در البرز ۳ قربانی دیگر گرفت

شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۸۰ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۲۳ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۲۸ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت سه بیمار کرونایی جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جان‌باختگان به ۶ هزار و ۳۳۸ نفر رسیده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۷۶ هزار و ۶۵۱ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۶۹ هزار و ۷۷۴ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.