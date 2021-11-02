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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۳۸

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز:

کرونا در البرز ۳ قربانی دیگر گرفت

کرونا در البرز ۳ قربانی دیگر گرفت

کرج - سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: سه بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در این استان جان خود را از دست دادند.

شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۸۰ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۲۳ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۲۸ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت سه بیمار کرونایی جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جان‌باختگان به ۶ هزار و ۳۳۸ نفر رسیده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۷۶ هزار و ۶۵۱ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۶۹ هزار و ۷۷۴ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.

کد مطلب 5341953

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