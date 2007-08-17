درخشش معماری و هنر ایرانی در مسجد امام علی(ع) هامبورگ

ایده تأسیس مرکز اسلامی هامبورگ در سال 1953 به دنبال تشکیل جلساتی با حضور مسلمانان ایرانی مطرح و تصویب شد اما دایره فعالیت این مسجد و مرکز اسلامی آن تنها به مسلمانان ایرانی محدود نیست و همه مسلمانان آلمان می توانند از فعالیتهای آن بهره مند شوند .

در سال 1955 مرحوم حجت الاسلام محمد محققی به عنوان نماینده آیت الله بروجردی و امام مسجد آغاز به کار کرد. دو سال پس از آن زمین کنونی مسجد امام علی خریداری شد و به ثبت رسید .



زمستان همان سال هیئت ساختمانی مرکز اسلامی طی یک مسابقه طرح ساخت این مسجد را به رقابت گذاشت. طرحهای پیشنهادی جهت انتخاب نهایی برای آیت الله بروجردی به قم ارسال شد ، ادامه کار به مرحوم لرزاده معمار سرشناس ایرانی ارجاع داده شد . لرزاده از میان نقشه های طراحی شده، نقشه شرکت شرام و الینگیوس را برگزید و نواقص آن را طی نامه جداگانه ای یادآور شد. مراحل اجرایی این نقشه با همکاری یک مهندس ایرانی و در سال 1960 سالروز میلاد حضرت مهدی (عج) با حضور جمعی از مسلمانان و نمایندگان شهر هامبورگ آغاز شد.

با احتساب وقفه های ایجاد شده در ساخت مسجد این مسجد پنج سال بعد در زمان ریاست دکتر بهشتی در مرکز اسلامی هامبورگ برای تکمیل 5 مرحله وضوخانه، دفاتر اداری و کتابخانه؛ نمای خارجی مسجد؛ محوطه سازی بیرون مسجد؛ ما بقی ساختمان مسجد از جمله گنبد آن ؛ ایجاد ساختمان مسکونی برای خادم مسجد برنامه ریزی شد.

در دوره مسئولیت حجت الاسلام محمد خاتمی (1978 تا 1980) به عنوان امام مسجد و مدیر مرکز اسلامی که مقارن با اوج مبارزات مردم مسلمان ایران برای به ثمر رساندن انقلاب اسلامی بود با وجود حجم گسترده فعالیتهای مسجد و مرکز از نظر ساختمانی تلاش عمده ای مقدور نشد.

با عهده دار شدن این مسئولیت از جانب حجت الاسلام محمد مقدم در سالهای 1980 تا 1992 گذشته از ترمیم و بازسازی مسجد و مرکز، بنای زیرزمین مسجد شامل آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی تکمیل شد و بخشی از کاشیکاریهای داخل گنبد نیز در سال 1989 به اتمام رسید و تجهیزات سیستم ترجمه همزمان نیز در سالن سخنرانی مسجد نصب شد.

سالن نماز مسجد امام علی که زیر گنبد آن واقع شده از طریق ورودی اصلی در سمت غرب قابل دسترسی است. سالن اجتماعات که برای اقامه نماز ظهر روز جمعه مورد استفاده قرار می گیرد نیز از سمت شرقی قابل دسترسی است.

بالاترین نقطه گنبد زیبای مسجد امام علی(ع) در هامبورگ به منظور ورود نور خورشد به داخل سالن نماز شیشه ای است و تسهیلات مسجد چون وضوخانه و اتاقهای کنفرانس در بخش زیرین مسجد قرار دارند .