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۲۵ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۰۹

گزارش تصویری/ یازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی -2

گزارش تصویری/ یازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی -2

یازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور شخصیتهای سیاسی و احزاب اصلاح طلب در تهران برگزار شد

عبدالواحد موسوی لاری - محمدعلی نجفی - سیدناصر قوامی

محسن میردامادی - سیدمحمد خاتمی

محسن میردامادی - سیدمحمد خاتمی - بهزاد نبوی

سیدمحمد خاتمی - عزت الله سحابی

سیدمحمد خاتمی - سیدحسین موسوی تبریزی

عکس/ باقر نصیر

کد مطلب 535715

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