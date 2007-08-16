گزارش تصویری/ یازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی -2

عبدالواحد موسوی لاری - محمدعلی نجفی - سیدناصر قوامی
محسن میردامادی - سیدمحمد خاتمی
محسن میردامادی - سیدمحمد خاتمی - بهزاد نبوی
سیدمحمد خاتمی - عزت الله سحابی
سیدمحمد خاتمی - سیدحسین موسوی تبریزی
عکس/ باقر نصیر
یازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور شخصیتهای سیاسی و احزاب اصلاح طلب در تهران برگزار شد
عبدالواحد موسوی لاری - محمدعلی نجفی - سیدناصر قوامی
محسن میردامادی - سیدمحمد خاتمی
محسن میردامادی - سیدمحمد خاتمی - بهزاد نبوی
سیدمحمد خاتمی - عزت الله سحابی
سیدمحمد خاتمی - سیدحسین موسوی تبریزی
عکس/ باقر نصیر
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