جذب نیرو در شهرداری قزوین به طور کامل ممنوع نیست

مهدی مهدیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی گمانه‌ها در رابطه با ورود برخی افراد جدید به شهرداری قزوین اظهار کرد: شورای اسلامی شهر قزوین پس از آغاز به کار و بنا به بررسی‌هایی که انجام داد به این نتیجه رسید که بدنه شهرداری و روند جذب نیروی انسانی در آن نیاز به مدیریت دارد.

وی افزود: در همین راستا در دومین مصوبه خود پس از انتخاب شهردار و با توجه به شرایط نیروی انسانی شهرداری طرحی را در راستای ممنوعیت ورود نیروی جدید بدون ضابطه به شهرداری مصوب کرد.

دبیر شورای اسلامی شهر قزوین عنوان کرد: بر اساس این مصوبه جذب نیروی جدید ممنوع بوده است و شهردار تنها می‌تواند در صورت نیاز و پس از تصویب کمیسیونی با حضور خود، رئیس شورای شهر و همچنین مدیرکل امور شهرداری و شوراهای استانداری و در نهایت تصویب شورای شهر اقدام به جذب نیرو کند.

وی تاکید کرد: این مصوبه به معنای حذف کامل جذب نیرو نیست بلکه شهردار با توجه به نیاز خود به نیروی نخبه مخصوصاً در سطح مدیریت می‌تواند نیروی مورد نیاز خود را تأمین کند.

مهدیخانی در پایان یادآور شد: این مصوبه به معنای محدود کردن شهردار نیست بلکه تلاش خواهد شد تا با مدیریت مناسب و همفکری، شاهد ورود نیروهای کیفی و خوب به مجموعه شهرداری قزوین باشیم.