به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مرتضی کوهی ضمن تشریح این رویداد مهم فرهنگی علمی بیان داشت: بر اساس فراخوان اعلامشده این جشنواره بخشهای مختلف دارد که یکی از آنها تألیف و ترجمه است بر این اساس در این بخش باید آثاری با موضوع خاطرات و تاریخ شفاهی شهدا و ایثارگران روحانی، کتب مرتبط با دفاع مقدس و نقش علما کتب حوزوی با موضوعاتی از قالب آیات و روایات جهاد، خاطرات شهدا و رزمندگان روحانی در کشور، خاطرات خانواده معظم شهدای روحانی و رزمندگان روحانی استان فارس، خاطرات بازدید از مناطق جنگی و عملیاتی از حضور روحانیت استان فارس در دفاع مقدس به جشنواره ارسال شود.
وی یادآور شد: بخش تحقیق و پژوهش شامل مقالات علمی، ترویجی و پژوهشی پیرامون ارتباط بیانیه گام دوم انقلاب با دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت با موضوعات مرتبط با روحانیت و حوزه علمیه است.
این استاد دانشگاه بابیان اینکه هنرمندان میتوانند آثار خود را در بخشهای تحقیق و پژوهش، ترجمه و تألیف کتاب چندرسانهای فضای مجازی و فیلم و عکس به دبیرخانه ارسال کنند افزود: ماهیت این جشنواره، معرفی آثار مربوط به مدافعان و مجاهدان انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و نیز به قلم و تصویر کشیدن نقش روحانیت در پیروزی این انقلاب است.
معاون سیاسی و فرهنگی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان فارس تأکید کرد: زمان آخرینمهلت ارسال آثار ۲۰ دی ۱۴۰۰ است.
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