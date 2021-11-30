  1. استانها
  2. فارس
۹ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۵۰

برگزاری جشنواره بین‌المللی پرچم‌داران انقلاب اسلامی دراستان فارس

برگزاری جشنواره بین‌المللی پرچم‌داران انقلاب اسلامی دراستان فارس

شیراز - معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های فارس از برگزاری دومین جشنواره بین‌المللی پرچم‌داران انقلاب اسلامی باهدف نقش حضرت امام خمینی(ره) وامام خامنه‌ای در انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مرتضی کوهی ضمن تشریح این رویداد مهم فرهنگی علمی بیان داشت: بر اساس فراخوان اعلام‌شده این جشنواره بخش‌های مختلف دارد که یکی از آن‌ها تألیف و ترجمه است بر این اساس در این بخش باید آثاری با موضوع خاطرات و تاریخ شفاهی شهدا و ایثارگران روحانی، کتب مرتبط با دفاع مقدس و نقش علما کتب حوزوی با موضوعاتی از قالب آیات و روایات جهاد، خاطرات شهدا و رزمندگان روحانی در کشور، خاطرات خانواده معظم شهدای روحانی و رزمندگان روحانی استان فارس، خاطرات بازدید از مناطق جنگی و عملیاتی از حضور روحانیت استان فارس در دفاع مقدس به جشنواره ارسال شود.

وی یادآور شد: بخش تحقیق و پژوهش شامل مقالات علمی، ترویجی و پژوهشی پیرامون ارتباط بیانیه گام دوم انقلاب با دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت با موضوعات مرتبط با روحانیت و حوزه علمیه است.

این استاد دانشگاه بابیان اینکه هنرمندان می‌توانند آثار خود را در بخش‌های تحقیق و پژوهش، ترجمه و تألیف کتاب چندرسانه‌ای فضای مجازی و فیلم و عکس به دبیرخانه ارسال کنند افزود: ماهیت این جشنواره، معرفی آثار مربوط به مدافعان و مجاهدان انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و نیز به قلم و تصویر کشیدن نقش روحانیت در پیروزی این انقلاب است.

معاون سیاسی و فرهنگی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان فارس تأکید کرد: زمان آخرین‌مهلت ارسال آثار ۲۰ دی ۱۴۰۰ است.

کد مطلب 5364423

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها