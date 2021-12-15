رشد ۷۷ درصدی اعتبارات عمرانی اردبیل در سال آینده

داود شایقی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جدول و اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر جایگاه بیست و پنجم استان اردبیل در توزیع بودجه ۱۴۰۱ صحت ندارد و بیشتر فضاسازی‌های کاذب است.

وی تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۰ یک‌هزار و ۸۲۸ میلیارد تومان اعتبار عمرانی پیش‌بینی شده بود که این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۳ هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان افزایش یافته که رشد ۳۷.۶ دهم درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: برای استان اردبیل رشد اعتبارات عمرانی بیش از ۷۷ درصد اعلام شده که در بخش‌های مختلف این جهش اعتباری را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ شاهد هستیم.

شایقی افزود: پروژه راه آهن اردبیل که از پروژه‌های مهم و زیربنایی است امسال ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشته که در سال آینده این اعتبار با ۲.۵ برابر افزایش به بیش از ۵۰۵ میلیارد تومان ارتقا یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در حوزه راه‌ها نیز افزایش اعتبارات استان برای تکمیل پروژه‌های بزرگراهی تا ۵۰ درصد تعریف شده است.

شایقی اضافه کرد: در فضای مجازی با اعداد و ارقام غیرواقعی جایگاه استان اردبیل را بیست و پنجم اعلام کردند در حالی که جایگاه واقعی استان در بودجه ۱۴۰۱ در بین ۱۵ استان برتر بالاتر قرار گرفته است.

وی بیان کرد: حتی در اعلام بودجه برخی از استان‌ها نظیر تهران، اصفهان و خوزستان اعداد و ارقام غلط ذکر شده که نمونه آن اعلام بودجه‌های کلان برای سایر استان‌هاست که به کل چنین ارقامی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشاهده نمی‌شود.

شایقی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در استان اردبیل برای سال آینده ۳ هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده که نشان می‌دهد ما وضعیت مناسب‌تری را نسبت به سال‌های گذشته در بودجه سالانه خواهیم داشت و مردم به هیچ وجه به آمار و ارقام ارائه شده غیر مستند از طریق فضای مجازی توجه نکنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است تا با جمع‌آوری و ارائه اطلاعات دقیق به مجمع نمایندگان استان آنها را برای افزایش ردیف‌های اعتباری عمرانی و پروژه‌های زیربنایی استان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ترغیب و تشویق کنیم تا بتوانند منابع اعتباری بیشتری را به نفع استان تصویب کنند.