بانک جامع اطلاعات اشتغال البرز تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح چهارشنبه در جلسه نهضت راهبران گام دوم انقلاب که روز سه شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با قدردانی از اقدامات و برنامه‌های این نهضت برای کمک به تحقق اهداف نظام اظهار کرد: از مسیری که نهضت راهبران گام دوم انقلاب دارند حمایت می‌کنم و انتظار دارم برنامه‌های خود را برای توسعه پایدار استان در ابعاد مختلف ارائه دهند.

وی ادامه داد: این نهضت بازوی توانمند کارگزاران نظام در راستای مطالبه‌گری مقام معظم رهبری در موضوعات کلیدی کشور گام برمی‌دارد و به احصا مشکلات و ارائه راهکار در خصوص حل آنها می‌پردازد.

سران قوا برای حل مشکلات مردم متحد و یکپارچه هستند

عبداللهی بیان کرد: اکنون که کشور در شرایط مطلوب اتحاد و انسجام بین قوا قرار دارد، فرصت مغتنمی برای خدمتگزاری فراهم است که اگر از این فرصت‌ها استفاده نشود، جفا در حق خون شهدا و آرمان‌های انقلاب است.

وی تصریح کرد: برای ایجاد تحول در کشور و به تبع آن استان باید از تمامی تجارب خود بهره برده و با تلاش شبانه‌روزی برای کسب رضایتمندی مردم اقدام کنیم.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: البرز مشکلات فراوانی دارد و از ابتدا زیرساخت‌های لازم برای یک استان را نداشته، از این رو جبران عقب‌ماندگی‌ها به کوشش مضاعف و عزم و اراده‌ای جدی نیاز دارد.

پست‌های مدیریتی البرز در دستان افراد شایسته و انقلابی قرار می‌گیرد

وی با اشاره به اینکه وحدت و همبستگی زمینه‌ساز امنیت پایدار خواهد بود، افزود: روی موضوعات استان و حوزه اختیارات و وظایف خود اشراف کامل دارم و بر این باور هستم که با وحدت و همدلی می‌توانیم دست به دست یکدیگر دهیم و تدابیر بزرگی را اتخاذ کنیم.

عبداللهی با بیان اینکه نخبگان برنامه عملیاتی ارائه دهند، این گوی و این میدان، گفت: پست‌های مدیریتی البرز در دستان افراد شایسته، انقلابی، جهادی، متعهد و متخصص قرار می‌گیرد.

وی افزود: گروه‌های مختلف اجتماعی باید افکار عمومی را نسبت به اهداف و برنامه‌های نظام آگاه کنند.

با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق در حوزه تحکیم خانواده، افزود: موضوعات مختلفی در این راستا وجود دارد که شورای اندیشه‌ورز بانوان باید به صورت تخصصی نسبت به احصا و ارائه راهکار اقدام کنند.

همگرایی منشأ تحول است

وی ادامه داد: با پیشنهاد تشکیل قرارگاه بانوان و خانواده نیز موافق هستم و تمامی مسئولان مربوطه و تشکل‌های این بخش باید با همگرایی منشأ تحول باشند.

عبداللهی گفت: باید باور داشته باشیم که زمان محدود است و نباید با تشکیل جلسات بدون خروجی عملیاتی، فرصت سوزی کنیم.

وی با بیان اینکه حامی جدی سرمایه‌گذاری و تولید در استان هستم، افزود: بازدیدهای مستمر از واحدهای تولیدی و صنعتی و تشکیل جلسات تخصصی برای رفع مشکلات و توسعه فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی را در دستور کار قرار داده‌ایم و تا رسیدن به مقصود، تلاش خواهیم کرد.

استاندار البرز گفت: در بازدیدهایی که از شهرک‌های صنعتی استان داشتیم دریافتم که زیرساخت‌های شهرک‌ها نیازمند ارتقا و رسیدگی است، از این رو اکنون با اهتمام ویژه‌ای در این زمینه وارد میدان شده‌ام.

وی با بیان اینکه باید بانک جامع اطلاعات اشتغال در استان داشته باشیم، افزود: از کارگروه اشتغال استان انتظار می‌رود در حوزه تصمیم سازی حضور داشته و طرح‌ها و برنامه‌های خود را ارائه دهند.

عبداللهی با بیان اینکه نخبگان به واقع جایگاه ویژه‌ای دارند، اضافه کرد: کارگروه نخبگان در البرز فعالیت بیشتری داشته باشند و در حوزه‌های تخصصی خود مسئولیت بپذیرند.

با تشریک مساعی به راهکارهای عملیاتی برسیم

وی با بیان اینکه سال‌ها است در خصوص نخبگان دغدغه دارم، گفت: چندی پیش از هیئت‌های علمی دانشگاه‌های استان خواستم که در خصوص چرایی خروج نخبگان و مانایی این قشر فرهیخته پژوهش‌های علمی و راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.

استاندار البرز افزود: از ایده پردازی تا اجرا چالش‌های فراوانی وجود دارد پس باید با اجماع دیدگاه‌های مختلف و تشریک مساعی به راهکارهای عملیاتی برسیم. این آمادگی را دارم که اعضای کارگروه‌ها را به عرصه کار و ایجاد تحول در استان دعوت کنم تا در گود اجرا قرار بگیرید ولی باید متعهد باشند که طرح‌های واقع‌گرایانه و اجرا محور ارائه دهند.

وی متذکر شد: اگر بتوانیم با منابع و مصارف موجود در کشور تحول و توسعه ایجاد کنیم، کار بزرگی انجام داده‌ایم.