به گزارش خبرنگار مهر، محمد قصابی ظهر چهارشنبه در نشست خبری هفته راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در اردبیل اظهار کرد: ۲ فرودگاه اردبیل و پارس‌آباد هم اکنون به مردم استان ارائه خدمات می‌کنند که در فرودگاه پارس‌آباد با ۲ مشکل اساسی روبه‌رو بودیم که تلاشمان بر این است تا هر ۲ مشکل را به سرعت برطرف کنیم.

وی از آغاز عملیات نصب سیستم روشنایی در فرودگاه پارس‌آباد به عنوان فرودگاه قدیمی در سطح کشور خبر داد و تصریح کرد: تا ۳ ماه آینده سیستم روشنایی فرودگاه پارس‌آباد اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل مشکل دوم فرودگاه را نبود جایگاه سوخت هواپیما اعلام کرد و گفت: در این زمینه نیز در یک اقدام مشترک با همکاری استانداری اردبیل، شرکت فرودگاه‌ها و همچنین شرکت نفت تلاش بر این است تا جایگاه سوخت نیز در فرودگاه پارس‌آباد رفع شود.

قصابی در مورد آخرین وضعیت فرودگاه اردبیل و انجام پروازها در این فرودگاه افزود: با توجه به احداث باند دوم در فرودگاه اردبیل و عملیات بهسازی باند اصلی فرودگاه در سال‌های اخیر، تلاش بر این است تا مشکل کنسلی و لغو پروازها به دلیل شرایط جوی به حداقل برسد.

وی از ارتقا سیستم کمک ناوبری و سیستم روشنایی در فرودگاه اردبیل و باند اصلی خبر داد و خاطر نشان کرد: هفته آینده باند اصلی فرودگاه بعد از انجام کارهای آزمایشی به صورت رسمی به بهره‌برداری خواهد رسید.

قصابی در مورد لغو پروازهای روزهای سه‌شنبه فرودگاه پارس‌آباد اضافه کرد: به دلیل مشکلی که شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران داشته، پروازهای روز سه‌شنبه این فرودگاه به صورت موقت لغو شده ولی تلاشمان بر این است تا در هفته‌های آینده دوباره برقرار شود.

وی بیان کرد: هم اکنون پرواز جمعه‌های فرودگاه پارس‌آباد انجام می‌شود و انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر سیستم مدرن در این فرودگاه نیز راه‌اندازی شده و امکان برقراری پرواز در این فرودگاه فراهم آید.

قصابی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: ۵۵ میلیارد تومان اعتبار برای نصب سیستم روشنایی در فرودگاه پارس‌آباد نیاز است که با تأمین آن تلاش بر این است تا زمینه توسعه پروازهای فرودگاه پارس‌آباد شکل بگیرد.

وی در مورد راه‌اندازی ایرلاین خصوصی برای استان اردبیل تصریح کرد: ۲ شرکت در تلاش هستند تا مجوز راه‌اندازی ایرلاین خصوصی را به نام استان اردبیل دریافت کنند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل گفت: اکثر شرکت‌های هواپیمایی به دلیل ضرر دهی در مسیر اردبیل راغب به برقراری پرواز به مقصد این استان نیستند ولی تلاشمان بر این است تا با اقدامات و هماهنگی‌های انجام شده پروازهای داخلی و خارجی بیشتری را در فرودگاه اردبیل راه‌اندازی کنیم.