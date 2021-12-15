اطاله دادرسی و انباشت پرونده ها، مهم ترین مشکلات قضایی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه بازدید از مجتمع قضایی «مفتح» که به همراه معاون اول قوه قضاییه انجام شد، با بیان این که دادگستری تهران از کمبود نیروی انسانی رنج می‌برد، گفت: این کمبود نیرو باعث مشکلاتی در روند رسیدگی به پرونده‌های مردم شده‌ است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: مهم‌ترین مشکل تشکیلات قضایی استان تهران بر اساس آمار اطاله دادرسی، انباشت پرونده‌ها از گذشته و طولانی شدن فرایند رسیدگی است.

وی افزود: این مشکلات تنها به مجتمع قضایی مفتح برنمی‌گردد؛ بلکه موضوع کمبود قاضی یک نیاز اساسی در دادگستری تهران است که با ۵ و یا ۱۰ قاضی رفع نمی‌شود.

القاصی مهر با تاکید بر ضرورت انجام یک اقدام فوری برای حل مشکل کمبود قاضی و نیرو در دادگستری استان تهران اظهار کرد: برای تسریع در پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی باید یک اقدام اساسی در جهت رفع کمبود قاضی در دادگستری تهران صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت قاضی مسعودی مقام گفت: صرفا یک جا به جایی صورت گرفته‌است و وی همچنان در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی مشغول به خدمت است.