به گزارش خبرنگار مهر، محمد قطبی شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: در تعامل دو سویه حوزه و دانشگاه سخن‌ها و آرمان‌های بسیاری مطرح شده، گاهاً وحدت را در مبادی علم در دو حوزه و گاهی در مسیر می‌بینیم که هر دو این‌ها ارزشمند است. اما در مقصد این وحدت باید در زندگی مردم تجلی یابد. اگر دو مجموعه بزرگ حوزه و دانشگاه در زندگی مردم به یک حد مشخص برسند، وحدت شکل گرفته است.

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق افزود: مردم در زندگی رشد، سعادت و رفاه می‌خواهند اگر این مسائل در همکاری حوزه و دانشگاه شکل بگیرد، یعنی وحدت وجود دارد. امروزه زیر سایه نظام جمهوری اسلامی شاهد شکل گیری این وحدت در جامعه هستیم‌. تلاقی دو عرصه علم در دانشگاه و حوزه را به خوبی در حج واجب می‌توان دید. علم و دین دست در دست هم می‌دهند تا یک منسکی به نام حج شکل بگیرد.

وی گفت: در حوزه اقتصاد مردم به انتظار یک آورده خوب هستند، اگر دانشگاه و حوزه باهم هم‌فکری کنند نتیجه آن یک اقتصاد تمدن‌ساز می‌شود. در بیانیه گام دوم، هفت محور به عنوان مایه و اساس معرفی شده که اولین آن‌ها پژوهش است. پژوهش در دو بخش حوزه و دانشگاه صورت می‌گیرد و باید با در نظر گرفتن فناوری‌ها و علوم جدید و معرف‌شناسی به پژوهش پرداخت.

قطبی با بیان اینکه "امروزه نیاز به دفاتر انتقال فناوری در همه بخش‌ها و ارگان‌های جامعه داریم" تاکید کرد: با این سیستم می‌شود پوشش فناوری در همه بخش‌ها را به حداکثر رساند. اگر به معارف دینی بدون توجه به مسائل علمی و دانشگاهی پرداخت، نتیجه آن یک عرفان منزوی خواهد شد، در عکس این قضیه هم معنا و مفهوم از بین می‌رود؛ بنابراین این دو باید در کنار هم قرار گیرند.

لزوم توجه به هوش مصنوعی

همچنین حسین ربانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این نشست گفت: در جامعه نوین به نقش‌آفرینی دانشگاه در جامعه تاکید شده است. علت اصلی این تاکید نیز پیشرفت سریع فناوری است. یکی از تقاوت‌های اصلی حضرت امام خمینی (ره) با دیگر عالمان تاکید ایشان بر ورود اسلام به مسائل اجتماعی و مدیریت اجتماعی است. همچنین مقام معظم رهبری نیز بر پیشرفت فناوری ایران در حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی اصرار زیادی دارند.

وی افزود: سیاست نظام پیشرفت کشور و تبدیل شدن ایران به ۱۰ کشور برتر در حوزه‌های علمی‌وفناوری است. ایران باید در این حوزه عقب‌افتادگی‌های خود را جبران و به صدر برسد. بر این اساس کار کردن بر روی فناوری‌های نرم بسیار مهم است. این روزها همه می‌توانند از فناوری استفاده کنند و وارد زندگی مردم شده است. هوش مصنوعی به ما قدرت تحلیل می‌دهد، کسی که نگاهی به آینده دارد باید به این حوزه وارد شود.