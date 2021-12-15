گودبرداری غیراصولی جان کارگر ساختمانی را در کرج گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قاسم پور اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر فوت یک شهروند به دلیل ریزش آوار بر سرش در منطقه مهرشهر، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل حادثه و بررسی موضوع مشخص شد که یک فردی در حین گودبرداری به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و سستی خاک محل، آوار بر روی سرش ریزش کرده و فوت شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با بیان اینکه علت حادثه توسط مأموران آتش نشانی در دست بررسی است، اظهار داشت: با تلاش نیروهای امدادی جسد متوفی از زیر آوار خارج و مرگش توسط اورژانس تأیید شد.

وی متذکر شد: توجه به اصول ایمنی در کار و استفاده از تجهیزات مناسب، از وقوع حوادث تلخ این چنین پیشگیری می‌کند.