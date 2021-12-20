۵۸ بیمار جدید کرونایی در سیستان وبلوچستان شناسایی شد/ فوت یک نفر

سید محمد هاشمی شهری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعلام نتایج قطعی آزمایشهای انجام شده، تا صبح امروز ۱۳۳ هزار و ۵۶۹ نفر در سیستان و بلوچستان به ویروس کرونا مبتلا شدهاند.
وی ادامه داد: از مجموع مبتلایان مثبت آزمایشگاهی دو هزار و ۶۴۶ نفر از هم استانیهای عزیز علی رغم دریافت استانداردترین خدمات درمانی جان خود را از دست دادهاند که یک نفر از هم استانیهای عزیز در همین ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست دادهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: همانگونه که قبلاً نیز اعلام شده است، موارد فوق فقط شامل موارد مثبت و تائید شده آزمایشگاهی است و برخی از بیماران که دارای علائم هستند با تشخیص بالینی پزشکان متخصص مورد درمان و مراقبت لازم قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: هم اینک ۳۱ بیمار مبتلا به کرونا و ۱۲۳ بیمار حاد تنفسی در بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان بستری هستند که بیشترین تعداد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.
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