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۲۹ آذر ۱۴۰۰، ۹:۰۰

مدیرکل راهداری کرمانشاه خبر داد؛

سرقت ۲۰۰۰ عدد علائم و تابلوهای راهداری کرمانشاه طی سال جاری

سرقت ۲۰۰۰ عدد علائم و تابلوهای راهداری کرمانشاه طی سال جاری

کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از سرقت ۲ هزار عدد علائم و تابلوهای راهداری کرمانشاه طی سال جاری خبر داد.

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از عمده مشکلاتی که راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با آن رو به رو بوده موضوع سرقت علائم و تجهیزات حریم راه‌ها است.

وی افزود: سرقت این علائم راهنمایی و رانندگی سبب بروز حوادث ناگوار تصادفات رانندگی در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: از ابتدای سال جاری ۴۰۰ متر مربع تابلو اطلاعاتی، ۲ هزار عدد علائم راهنمایی و رانندگی، ۳۰۰ متر کابل و ۲ هزار و ۹۰۰ عدد شاخه و پایه گاردریل در استان کرمانشاه به سرقت رفته است.

کرمی با اشاره به اینکه تابلوهایی از جنس پشم شیشه در حال جایگزینی تابلوهای سرقت شده است، گفت: تابلوهای از جنس پشم شیشه بسیار گران‌تر از تابلوهای فلزی بوده اما به دلیل اینکه فاقد ارزش هستند راهداری استان کرمانشاه در حال جایگزینی تابلوهای سرقت شده با تابلوهای جدید است.

وی بیان کرد: همچنین برای جلوگیری از سرقت‌ها کابل‌های مسی با کابل‌های خود نگهدار هوایی به طول ۹۰ کیلومتر جایگزین شده و از گشت‌های شبانه راهداری نیز برای کاهش سرقت تجهیزات حریم راه‌ها استفاده می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: برای حراست و تعمیر و نگه داری سیستم روشنایی محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه قرارداد با پیمانکار جدید انعقاد شده است.

کد مطلب 5379716

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    نظرات

    • کرمانشاهی IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه معصل سرقت تابلو های راهداری مختص استان کرمانشاه و نیست در کل کشور متاسفانه رواج دارد و تنها راهکار ان در حد امکان تعویض علائم جاده ای فلزی گران قیمت با مواد فناوری نوین نطیر کامپوزیت . فیبرو کربن و شیشه است

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