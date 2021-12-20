استراتژی استقلال مقابل نود اشتباه بود/مجیدی از این بازی درس بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال روز گذشته به دشواری از سد تیم نود ارومیه در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی عبور کرد و تا حذف از این مسابقات در همان بازی اول مقابل تیمی از لیگ دسته دوم تنها ۲ دقیقه فاصله داشت.

محمد نوری پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این دیدار اظهار داشت: وقتی قبل از بازی شنیدم قرار است مجیدی با تیم دومش به میدان برود تعجب کردم چون جام حذفی به هیچ وجه جای ریسک و اشتباه نیست و اولین اشتباه هر تیمی آخرین اشتباه آن است. نخواستم قبل از بازی در این خصوص مصاحبه کنم که باعث بر هم خوردن تمرکز تیم شوم اما حالا که بازی به اتمام رسیده این را می گویم که استراتژی تیم برای این بازی کاملاً اشتباه بود.

اضافه کرد: وقتی تیم اصلی ما در گلزنی مشکل دارد، خیلی دور از ذهن نیست که تیم دوم مشکل بیشتری در گلزنی داشته باشد و نمود این را مقابل نود ارومیه دیدیم. زدن یک گل آن هم به سختی مقابل تیمی از لیگ دو در ورزشگاه آزادی آن هم در ۱۲۰ دقیقه پیام‌های زیادی دارد که امیدوارم مجیدی این پیام‌ها را گرفته باشد و در یک جمله؛ امیدوارم این بازی برای مجیدی و سایر اعضای کادر فنی استقلال عبرت شده باشد.

پیشکسوت آبی پوشان تصریح کرد: کادر فنی استقلال در این بازی ریسکی کرد که ممکن بود این ریسک به قیمت حیثیت میلیون‌ها هوادار و ۷۵ سال قدمت باشگاه تمام شود. همین الان هم اتفاق خوبی نیفتاده و ما از این پیروزی خوشحال و خرسند نیستیم. استقلال به سختی موقعیت گل درست می‌کند و به سختی گل می‌زند و این یک نقیصه برای تیمی است که ادعای قهرمانی دارد و سرمربی استقلال باید در اسرع وقت این نقطه ضعف را تبدیل به نقطه قوت کند.

نوری بیان داشت: این بازی گذشت و رفت، اما کادر فنی باید به خودش آید و تیمی را روانه میدان کند که در حد نام استقلال بازی کند. ما همچنان منتظر دیدن استقلالِ رویایی که مجیدی وعده آن را داده بود هستیم.