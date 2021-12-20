اجرای کامل طرح کاداستر اراضی کلی کشور تا پایان سال آینده

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدف گذاری سازمان جنگل‌ها در این برنامه ارتقا ضریب حفاظتی در عرصه‌های ملی کشور، حفظ حقوق متقابل مردم و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین است، افزود: اجرای طرح کاداستر با هدف تثبیت مالکیت دولت بر عرصه‌های ملی، جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی دولتی، طرح ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۴ کلیه ادارات کل منابع‌طبیعی استان‌های کشور اقدام به اجرای پروژه کاداستر اراضی مطابق با مراحل ۹ گانه دستورالعمل ابلاغی به دو صورت امانی و پیمانی کردند، افزود: مستندات و مدارک اصلاح هندسی، عکس‌های هوایی مورد استفاده، نقشه‌های مبنا و نقاط کنترلی مربوط به تمامی پلاک‌های تثبیت شده در ادارات کل منابع طبیعی کشور موجود و قابل بررسی و ارزیابی است.

بازدار با بیان اینکه مسئله تغییرات در روند سیستماتیک اداری موضوعی کاملاً طبیعی است و هیچ نوع فشار سیاسی در تصمیم‌گیری برای این انتصاب در کار نبوده است اظهار داشت: در کار جنگل بانی گرایش سیاسی مطرح نیست و دخالت دادن و پرداختن به این گونه مسائل و حواشی جز خدشه و آسیب به این عرصه‌ها سود دیگری در پی نخواهد داشت.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه اهمیت عرصه‌های منابع طبیعی بویژه عرصه‌های جنگلی و مرتعی بر هیچ کس پوشیده نیست اظهارکرد: حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی وظیفه یک شخص یا گروه خاص نیست بلکه آحاد مردم جامعه به ویژه افرادی که به صورت مستقیم با این عرصه‌ها در ارتباط هستند می‌بایست در این خصوص همکاری کنند.

بازدار تصریح کرد: مهمترین اولویت ما حفاظت از عرصه‌های طبیعی است و در این راستا بزرگترین سرمایه ما در حفاظت از این عرصه‌ها اعتماد مردم است که این اعتماد در اجرای برنامه‌ها و اقدامات ما نیز به عینه مشاهده شده است.

وی به اقدامات کنترلی و پیشگیرانه در جهت مقابله با حریق در عرصه‌های منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: با توجه به افزایش سطح پوشش گیاهی و رشد علوفه‌های یک ساله با وجود تمام اقدامات و برنامه ریزی های خوب ادارات منابع طبیعی در سراسر کشور، امسال بازهم شاهد وقوع آتش سوزی‌های گسترده‌ای در این عرصه‌ها بودیم که امید است با تلاش و همت بیشتر بتوانیم در این زمینه نیز شاهد کاهش خسارت‌های ناشی از حریق در عرصه‌ها باشیم.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید بر تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و رفع تداخلات موجود تصریح کرد: با هم افزایی بیشتر در خصوص تعیین تکلیف اراضی ملی و مستثنیات و نیز رفع ابهامات احتمالی در خصوص اجرای قوانین رفع تداخلات می‌توان مسائل و مشکلات مردم را هرچه سریع‌تر حل و فصل کرد.