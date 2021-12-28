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۷ دی ۱۴۰۰، ۹:۱۷

نماینده مردم کرمان در مجلس:

ساماندهی مناطق حاشیه نشین شهر کرمان ضروری است

ساماندهی مناطق حاشیه نشین شهر کرمان ضروری است

کرمان - نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی خواستار ساماندهی فوری مناطق حاشیه‌ای شهر کرمان شد.

محمد رضا پور ابراهیمی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بیکاری و خشکسالی در شهرهای کوچک و روستاها طی سال‌های اخیر موجب مهاجرت مردم و در نهایت حاشیه نشینی در شهر کرمان شده است که این مشکل باید با مدیریت و تدبیر مسئولان رفع شود و جلوی مهاجرت گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه مناطق مختلف حاشیه‌ای از جمله ۱۴ معصوم در اطراف شهر کرمان وجود دارد بیان کرد: ساماندهی این مناطق ضروری است زیرا به هر صورت تعدادی از مردم در این مکان‌ها در حال زندگی هستند و رها شدن آنها موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی و بزه می‌شود.

وی ارائه طرح‌هایی در راستای ساماندهی مکان‌های کنونی و جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی را ضروری عنوان کرد و بیان داشت: در صدد هستیم از امکانات و روش‌های موجود استفاده کنیم تا منطقه ۱۴ معصوم رفع مشکل شود.

وی در خصوص ارائه خدمات زیر بنایی در این منطقه نیز گفت: می‌توان از راه‌های قانونی مجوز انشعاب موقت به مردم صادر کرد و به هر صورت باید مشکلات مردم در این منطقه را از نزدیک لمس کرد. تا بتوانیم برای رفع میدانی مشکلات چاره اندیشی کنیم.

کد مطلب 5385879

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