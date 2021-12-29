به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، سورنا ستاری در بازدید رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از نمایشگاه محصولات و دستاوردهای دانش بنیان صادراتی «ایران ساخت»، با بیان اینکه صندوق توسعه ملی، از گذشته، یکی از محورهای توسعه اقتصاد دانش ‌بنیان بوده است، گفت: این صندوق، کمک های بسیاری به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان داشته و به ‌تعهداتش عمل کرده، به گونه ای که تاکنون بیش از ۳ هزار میلیارد تومان برای صندوق نوآوری و شکوفایی تامین شده است.

ستاری با بیان اینکه دستاوردهای صادراتی ارائه شده در این نمایشگاه ماحصل اقدامات و حمایت‌های صندوق توسعه ملی است افزود: بخش عمده ای از عملکرد درخشانی که در نمایشگاه مشاهده شد، در نتیجه تسهیلاتی است که صندوق به این شرکت ها اعطا کرده و این تسهیلات سبب شده تا این شرکت ها، به تدریج بزرگ شده و امروز به تولید چنین محصولاتی در ابعاد صادراتی همت کنند.

ضرورت ایجاد زیرساخت‌های صادراتی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از وجود پیچیدگی‌های صادرات محصولات دانش ‌بنیان و ضرورت توجه به استانداردها و سازوکارهای صادراتی گفت و ادامه داد: یکی از بزرگترین مشکلات در این زمینه، رقبای قدیمی و بزرگی است که در بازار وجود داشته دارد و همین، زمینه ظهور یک رقیب جدید را با مشکلات و سختی هایی مواجه می کند. همچنین شرکتی که می خواهد وارد زیست بوم کشوری که می خواهد صادرات به آنجا صورت بگیرد، شود، تائیدیه ها و استانداردهای خاصی را می خواهد که اخذ آنها، گاه تا سال ها زمان می برد.

ستاری با بیان این‌که شرکت های حاضر در این نمایشگاه، از بخش خصوصی هستند، افزود: ما هم اکنون شرکت هایی خصوصی داریم که مشغول تولید واکسن انسانی هستند در حالی که چنین رویکردی در کشور ما سابقه نداشته است. این شرکت های خصوصی، امسال ۳ واکسن انسانی تولید کرده و یک واکسن دیگر هم تا پایان امسال تولید می کنند.

ستاری بر لزوم جذب کمک ها از سوی صندوق توسعه ملی در بخش صادرات تاکید کرد و گفت: ما هم اکنون شرکت های دانش بنیانی داریم که فناوری تولید یک محصول، به طور کامل متعلق به ‌خودشان است و کارخانه نیستند. این شرکت‌ها در داخل خودشان، سیستم تحقیق، توسعه و طراحی دارند.

وی رویکرد صندوق صندوق توسعه ملی برای تامین منابع جدید بخش اقتصاد دانش ‌بنیان، را قابل تقدیر دانست و گفت: امیدورایم بتوانیم ضمن اینکه منابع را خیلی سریع جذب کنیم، ‌در بخش صادرات هم با کمک های حمایت‌گرانه صندوق مواجه شویم.

اعطای منایع جدید حمایتی به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق

مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در این بازدید گفت: منابع جدیدی در بحث حمایت از محصولات صادراتی شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته ایم که اگر این منابع، زودتر از انتظار پایان یافت، باز نیاز شرکت ها را تامین می کنیم. به این منظور باید به یک جدول و مدل برسیم که بر اساس آن، به شرکت ‌های دانش‌ بنیان، تسهیلات با سود مختلف بدهیم به طوری که بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری، شرکت های قوی تر، پا پیش گذاشته و شرکت های ضعیف تر، تسهیلاتی بیشتر با سود کمتری بگیرند.

غضنفری با بیان این‌که در جریان بازدید از نمایشگاه، با حجمی از فعالیت های ارزشمند آشنا شده ام که شعف آفرین است، گفت: وقتی دکتر ستاری به این سمت در معاونت علمی منصوب شد، خوشحال شدیم که دوره جدیدی در معاونت در حال شکل گیری است. همین ‌اتفاق هم افتاد و نگاه عمیق و بینش گسترده ایشان، فضای خوبی در صندوق ایجاد کرد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه پس از تجاری سازی کارهای پژوهشی، نوبت به فرآیند صادراتی آنهاست، گفت: امروز در نمایشگاه متوجه شدم که گام بلند صادرات برداشته شده و با گذر از مرحله تجاری سازی داخلی، وارد صادرات شده ایم که نقش فناورانه کشورمان را در خارج، تثبیت می کند.

وی با اعلام اینکه از ابتدای سال ۹۴ تاکنون، ۴۳ قرارداد با بانک ها برای وام های ارزان به افرادی که ‌کار دانش بنیان می کنند، اعطاء شده، گفت: تاکنون حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان در اختیار بانک ها قرار گرفته ‌که غالبا در بخش صنعت و معدن بوده و سرمایه در گردش، بیش از سرمایه ثابت شده که اتفاقی خوشحال کننده است.

غضنفری با اعلام اینکه باید ترتیباتی اتخاذ شود که شرکت های ضعیف تر، تسهیلاتی با بهره پایین تر دریافت کنند، گفت: هیچ ریالی در صندوق توسعه ملی، در جایی پس انداز نمی شود و همواره به دنبال این هستیم تا هر مقدار مبلغی که در بانک داریم، به صورت تسهیلات در اختیار شرکت ها قرار دهیم.

وی با بیان این‌که به پشتوانه توسعه شرکت های دانش بنیان، آینده ای نویدبخشی با نرخ رشد خوب و توسعه اقتصادی بالا را می توان احساس گرفت، گفت: ما برای تنظیم ‌بازار کشورمان، ‌نیاز به ارزآوری داریم و برای ارزآوری، باید صادرات انجام دهیم که با فعالیت های ارزشمند معاونت علمی و فناوی ‌می توانیم به اقتصاد دانش پایه برسیم که از طریقی غیر از فروش نفت، گازوئیل و بنزین برای ما ارزآوری به همراه دارد.

حمایت از تولید محصولات دانش‌بنیان ایران‌ساخت

محمد حسین بهشتی سرپرست معاونت نوآوری و تجاری‌سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از رویکرد رفع نیازهای کلان و فناورانه کشور گفت و ادامه داد: معاونت علمی، با هدف تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان اوری و تجاری سازی فناوری مرکز طرج های کلان‌ملی فناوری، رفع نیازهای مهم در حوزه‌هایی چون سلامت، محیط‌زیست، امنیت غذایی و سایر حوزه های راهبردی را در دستور کار قرار داده است و در حال حاضر با ده‌ها طرح فناورانه به سرانجام رسیده، بیش از ۱۶۹ طرح‌ کلان ملی فناورانه را در جریان اجرا دارد.

وی با بیان این‌که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به عنوان مشارکت‌کننده مالی در کنار این طرح‌های حضور دارد، ادامه داد: مجری طرح‌ها، بخش خصوصی است و الزاماً برای تمامی طرح‌ها، بهره‌بردار وجود دارد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از رسیدن طرح‌ها به نمونه اولیه حمایت می‌کند و بلوغ و صنعتی سازی این طرح‌ها، در قالب حمایت‌های مالی، تسهیلات قرض‌الحسنه و حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی دنبال می‌شود.

وی با بیان این‌که نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت، بستری برای معرفی دستاوردهای دانش‌بنیان این حوزه و تامین نیاز مراکز پژوهشی، دانشگاهی و صنعتی است، افزود: امسال و در نهمین دوره این نمایشگاه، بیش از ۳۷۰ شرکت حضور داشتند و بیش از ۱۱هزار محصول ایران‌ساخت را ارائه دادند. مجموع فروش شرکت ها در ۸ دوره گذشته، ۱۱۰۰ میلیارد تومان بوده که در تامین ۳۶ درصد از این میزان، معاونت علمی و فناوری سهم داشته که میزان آن معادل ۴۰۰ میلیارد تومان است.

به گزارش مهر، در این مراسم تفاهم نامه ای بین معاونت علمی و صندوق توسعه ملی برای حمایت‌های تسهیلاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد شد.

موضوع این تفاهمنامه، اعطای تسهیلات بانکی از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی به متقاضیان حقوقی طرح های دانش بنیان در بخش های اقتصادی صنعت و معدن، آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صادرات که طبق ضوابط صندوق، از سوی معاونت تعیین و به بانک های عامل معرفی می شوند.