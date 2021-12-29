۹ دی مظهر خلق حماسه اثر گذار مردمی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد هاشمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مردم ما با این حرکت عنوان کردند که همواره وحدت، خود را با بصیرت و هوشیاری حفظ می‌کنند و این حماسه، بزرگترین حماسه بصیرت و مساله وحدت بخشی به جامعه بود.

وی با بیان اینکه در پرتو این حرکت عظیم و خودجوش مردمی، فتنه پیچیده دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی بی اثر شد، گفت: دشمن شناسی بزرگترین آموزه و حرکت ماندگار ۹ دی ۱۳۸۸ بود و باید به نسل جوان و نسل‌های بعدی بگوییم و منتقل کنیم که دلسوزان نظام و انقلاب و مردم، آتش چه فتنه بزرگی را با هوشیاری و درایت، خاموش و چه توطئه‌های شومی را خنثی ساختند.

هاشمی افزود: باید با واکاوی بخش‌های پنهان حماسه ۹ دی و عظمت کار این حرکت بزرگ و به عمق واقعه توجه داشت و قدر این حماسه مردمی را دانست.

وی تصریح کرد: باید عظمت این روز بزرگ گفته شود که هنگامی وفاداران به انقلاب، نظام و مردم آگاه ایران دریافتند کشور در مسیر فتنه قرار گرفته است، چگونه به پا خاستند و فتنه و فتنه گران و آنچه فراتر از یک آشوب بود را سرکوب کردند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری افزود: حماسه ۹ دی حرکت عظیم و خودجوش مردمی در جواب به طراحی توطئه بزرگ براندازی و هتک حرمت به ولایت و روز عاشورا و توهین به خیمه امام حسین (ع) از سوی دشمنان بود.