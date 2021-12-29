به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی عصر چهارشنبه با حضور در مراسم گرامیداشت نهم دی که در مصلی بزرگ باقرشهر برگزار شد اظهار داشت: در ایام خاص و ویژه ای قرار داریم و این مناسبت‌ها هر کدام می‌تواند تبلور بزرگی‌ها و بصیرت‌ها باشد، طی دی ماه بزرگی‌هایی اتفاق افتاد و جلوه‌هایی از مردم بروز پیدا کرد که تا سال‌ها پشتوانه عظیمی از همه ارزش‌ها را رقم زده است.

فدوی افزود: شهادت بزرگ مردی با عظمت که در دل همه مردم ایران و کشورهای دیگر محبتی را جلوه داد که سبب شد مردم به خیابان‌ها آمدند و در آن روز با عظمت به یاد شهید سلیمانی عزاداری کنند و یادآوری کردند که اگر فردی در روال خدا و بندگان خدا، خاصه خانواده شهدا باشد دل میلیون‌ها انسان را دلداده او می‌کند.

وی بیان داشت: در دی ماه بعد از ۸ ماه دشمنی و دروغ و توطئه خاصه وقتی این دشمنی‌ها در روز عاشورا توسط شیاطین جلوه پیدا کرد مردم انقلابی با بصیرت همه کشور در روز ۹ دی حماسه‌ای بزرگ آفریدند و این بصیرت از مردم خواسته نشده بود بلکه از درون ملت بروز پیدا کرد و آن عظمت بزرگ را به وجود آورد چرا که بصیرت ۹ دی چشمه‌ای جوشان از درون مردم بود و دشمنانی را که امید داشتند و با صراحت از آن ایام پشتیبانی می‌کرد را ناامید ساخت، هرچند که کشور ۸ ماه در التهاب بود و وقتی در روز ۹ دی آن حماسه بزرگ آفریده شد همه عالم و دشمنانی که امید بسته بودند فهمیدند توطئه‌های آنان کف روی آب بوده که به سرعت ناپدید شده است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران عنوان داشت: در ایام دی عملیات‌های بزرگی انجام شد که تأثیر خاصی از ۸ سال دفاع مقدس داشت و تحلیل شیاطین عالم را در این جنگ عوض کرد و بر اساس آن تحلیل دیدند که نیروهای انقلاب اسلامی در این جنگ که شیاطین به مردم تحمیل کردند بازنده هستند و خودشان به میدان آمدند.

وی با اشاره به ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا اظهار داشت: ایشان در بدترین شرایط به دفاع از ولایت پرداخت و جان عزیزش را تقدیم کرد تا این روال ابدی شود و بماند لذا وقتی انسان بصیرت دارد باید پای حق بایستد حتی به قیمت جان و چقدر دلدادگان انقلاب این درس را خوب گرفتند که باید پای حق و حقیقت ایستاد حتی به قیمت جان و تقدیم بیش از ۲۰۰ هزار شهید در این ۴۳ سال موید این است که مردم با بصیرت ما در این سال‌ها هر وقت می‌بایست پای کار باشند در میدان حضور پیدا کردند مخصوصاً در شرایط سخت شجاعانه و بی پروا حضور پیدا کردند و از حق و حقیقت دفاع کردند و بسیاری نیز به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

فدوی گفت: از روز اول انقلاب، آمریکا و همه کسانی که متحدش بودند با جبهه حق انقلاب اسلامی به جنگ و دشمنی پرداختند و در اوایل انقلاب گروه‌های وابسته هر روز در گوشه و کنار کشور به انقلاب حمله کردند و وقتی دیدند اساس انقلاب قوی‌تر از تصور آنها است جنگ بزرگ ۸ ساله را بر ما تحمیل کردند و ۸۷ کشور اعلام داشتند که بر علیه ما صف آرایی کرده بودند و وقتی فهمیدند نمی‌توانند پیروز جنگ باشند در روال‌های دیگر تا کنون به مبارزه با ما پرداخته اند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: آنان در همه ابعاد دنیایی و مادی و تکنولوژیکی جلوتر هستند اما هیچ گاه نتوانسته اند ذره‌ای بر جبهه حق انقلاب اسلامی پیروز شوند و این قاعده را می‌توان با مراجعه به قرآن تفسیر کرد که بارها وعده داده در وعده خدا تخلفی نیست در صورتی که شروطی رعایت شود و این به معنی است که طی این ۴۳ سال دلدادگان انقلاب اسلامی به این شروط عمل کرده اند.

وی با بیان اینکه جبهه حق انقلاب اسلامی با اتکا به خدا و همراهی خیل عظیم ملت ایران که در همه صحنه‌ها حاضر هستند و طبق دستور خدا که خود مردم باید در صحنه و میدان جنگ حاضر شوند و اگر به دستورات و تکالیفی که خداوند مشخص کرده عمل شود وعده‌های خداوند محقق خواهد شد گفت: حتی زمانی که اشرف مخلوقات عالم آخرین پیامبر در جنگ حنین و احد حضور پیدا کرد و مسلمانان به دستور پیامبر گوش ندادند تا حدی که پیامبر را تنها گذاشتند خدا اقدامی نکرد و مسلمانان شکست خوردند چرا که قاعده‌ای که توسط خدا مشخص شده برای به میدان آمدن آنان را انجام ندادند و عزیزترین عزیزان پیامبر در جنگ احد شهید شدند.