به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید محمد امامی گفت: مشترکان اپراتورهای تلفن همراه و اپراتورهای مجازی تلفن همراه از این پس می‌توانند برای سلب مالکیت سیم‌کارت خود علاوه بر اپلیکیشن اپراتورها، به سامانه تحت وب دولت همراه به نشانی mob.gov.ir مراجعه کنند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری عنوان کرد: مشترکان برای اطلاع از سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها ثبت شده است، می‌توانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس اینترنتی www.cra.ir در قسمت حقوق کاربران وارد بخش استعلام سرویس‌های مشترکان شده و از سیم‌کارت‌های تحت مالکیت و اپراتورهای مربوط به آن مطلع شوند.

وی با اشاره به اینکه این سامانه در بهمن ماه سال ۹۹ با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش مراجعات حضوری مشترکان در سامانه مدیریت حساب مشترکان اپراتورها راه‌اندازی شد، عنوان کرد: همچنین مشترکان می‌توانند برای سلب مالکیت سیم‌کارت در اپراتورهای سیار به اپلیکیشن همراه من (my mci) در همراه اول، اپلیکیشن ایرانسل من (my irancell) در ایرانسل، اپلیکیشن رایتل من (my rightel) در رایتل و مدیریت حساب مشترکان اپراتورهای مجازی مراجعه کرده و وارد فرآیند سلب امتیاز شوند.