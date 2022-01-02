تابلوسازی چیست؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تابلوسازی بهترین راهکار برای معرفی و جلب توجه بینندگان به شمار می رود. تاکنون کاربرد تابلوسازی را در قسمت سردرب مغازه ها، شرکت ها، بیمارستان ها و سایر اماکن در سطح شهر مشاهده نموده اید. هدف از تابلوسازی بر فراز پشت بام ها معرفی نوع مشاغلی است که صاحبان کسب و کار انجام می دهند. راما بیلبورد به عنوان یکی از گروه های فعال در حوزۀ تابلوسازی تبلیغاتی فعالیت می کند. این مجموعۀ با سابقه متشکل از تیم تابلوساز حرفه ای می باشد که می توانند با امکاناتی که در اختیار دارند، انواع تابلوسازی تبلیغاتی را در ابعاد مختلف انجام دهند.

استفاده از ابزارهای تبلیغاتی می تواند به توسعۀ یک کسب و کار کمک کند. به طور کلی سفارش تابلوسازی برای یک حرفه به عنوان یه سرمایه گذاری تلقی می شود و از همان ابتدای شروع به کار، مدیران و صاحبان مشاغل مناسب ترین مدل را انتخاب نموده و جهت جلب نظر عموم افراد قرار دهند. تابلو ساز با تخصص و تجربیاتی که در حوزۀ طراحی و ساخت تابلوی تبلیغاتی دارد، می تواند با بهره گیری از متریال با کیفیت، انواع تابلوسازی رایج را با کیفیت بالا همراه با جلوه های نورپردازی در طرح های متنوع و جذاب انجام دهد.

راما بیلبورد با تهیۀ این مقاله در تلاش است که شما را با انواع تابلوسازی تبلیغاتی آشنا سازد. تا بدین وسیله متناسب با نوع کسب و کاری که دارید، بتوانید مناسب ترین تابلو را سفارش دهید. معرفی روش های تابلوسازی و نکات مهم تابلوسازی از موارد اصلی این پست محسوب می شود. اگر تجربه ای در خصوص نحوۀ طراحی و پیاده سازی تابلوی تبلیغاتی ندارید، خواند این مقاله را به شما پیشنهاد می کنیم.

در حال حاضر مراکز تابلو سازی متناسب با سیاست کاری و سرمایه گذاری که انجام داده اند با استخدام تابلو ساز مجرب تلاش می کنند که بتوانند شیوه های مختلف تابلوسازی را انجام داده و بدین وسیله پاسخگوی سفارشات مشتریان باشند. از رایج ترین انواع تابلوی تبلیغاتی که در سردرب منازل نصب می شود، می توان به موارد زیر اشاره نمود :

تابلو سازی نئون

تابلوسازی چلنیوم

تابلوسازی استیل

تابلو سازی بک لایت

تابلوسازی پلاستیک

تابلو سازی راهنمایی حکی

تابلوسازی در ابعاد کوچک

تابلو سازی ال ای دی روان و ثابت

تابلوسازی بنر، تابلوسازی فلکسی بدون نور و یا با جلوۀ نورپردازی

نکات مهم طراحی و تابلوسازی

تنوع سبک طراحی تابلو توسط تابلوساز به منظور افزایش کاربری یک تابلوی تبلیغاتی می باشد. در واقع برخی از تابلوهای تبلیغاتی علاوه بر آنکه برند یک حرفه را دارد.

راما بیلبورد به شما پیشنهاد می کند که هنگام سفارش تابلوی تبلیغاتی، در نظر گرفتن یک سری نکات مهم از اهمیت بالایی برخوردار اس که می توان به موارد زیر اشاره نمود :

طول عمر تابلو

استحکام در برابر نفوذ رطوبت

نصب آسان و حمل و نقل آسان

جنس اجزای تشکیل دهندۀ تابلو

داشتن دوام در برابر شرایط محیطی

مقاومت در برابر تابش نور خورشید

عدم نفوذ گرد و غبار به داخلی تابلو

تابلوساز بر نرم افزارهای گرافیکی و طراحی سه بعدی تسلط کامل دارد و بدین وسیله تلاش می کند با بهره گیری از متریال با دوام بتواند متناسب با مشاغل مختلف، خدمات تابلوسازی به صاحبان مشاغل ارائه دهد. بدون شک هر کدام از روش های تابلو سازی متناسب با نوع کاربری می تواند جهت تبلیغات در سردرب ورودی شرکت ها، فروشگاه ها، مغازه ها، هتل، رستوران و ... نصب گردد.

در دهۀ اخیر سبک تابلو سازی حروف برجسته توسط صاحبان مشاغل مورد استقبال قرار گرفته است چون تابلو ساز به راحتی می تواند بر روی طراحی تابلو مانور داشته باشد و از تجهیزات نورپردازی در داخل کار استفاده نمایند. تابلوسازی چلنیوم، تابلو سازی استیل، تابلوسازی کامپوزیت و تابلوسازی پلاستیک برخی از روش های اجرای تابلوسازی حروف برجسته به شمار می روند.

ویژگی مهم تابلو سازی چلنیوم

تابلوی تبلیغاتی چلنیوم به سبک حروف برجسته طراحی می شود و جلوۀ خاص و منحصربفردی نسبت به دیگر سبک های تابلوسازی دارد. معمولاً جهت ساخت تابلوی چلنیوم از آلیاژ آلومینیوم که از مقاومت بالایی دارد، استفاده می شود. این نوع آلیاژ دارای قابلیت انعطاف پذیری بالا می باشد و به راحتی می توانند با استفاده از دست و یا دستگاه این نوع ورق آلیاژ را فرم داده و انواع تابلوی تبلیغاتی را طراحی کنند. امروزه از تابلو سازی چلنیوم به عنوان یکی از برترین سبک های تابلوی تبلیغاتی نام برده می شود و اکثر مغازه ها در قسمت سردرب ورودی این نوع تابلو را نصب نموده اند. تابلوساز با استفاده از متریال با کیفیت قادر به تابلوسازی چلنیوم ستاره ای، تابلو سازی چلنیوم الماسی، تابلوسازی کریستالی، تابلو سازی چلنیوم لترمکس، تابلوسازی چلنیوم پانچی، تابلوسازی چلنیوم طلایی و تابلو سازی چلنیوم رینگی در سبک حروف برجسته است.

تابلوی تبلیغاتی وکیوم

تابلوسازی وکیوم از طراحی خاص و فوق العاده جذاب و چشمگیر برخوردار است. در واقع جهت ساخت این نوع تابلو از ترکیب رنگی متنوعی استفاده می شود و تابلو ساز تلاش دارد به صورت فانتزی، طراحی این سبک از تابلوی تبلیغاتی را با قابلیت نوردهی بالا انجام دهد. لازم به ذکر است که تابلوی وکیوم از جمله محبوب ترین تابلوهای حروف برجسته به شمار می رود و فرآیند تولید و برش دهی قطعات حروف به وسیله دستگاه و به شکل تمام اتوماتیک انجام می شود. علت نامگذاری این سبک از تابلو به دلیل شیوۀ ساخت آن به وسیلۀ حرارت است که شکل قالب حروف آماده می شود.

ویژگی های مهم تابلوسازی استیل

از دیگر آلیاژی که تابلوساز جهت طراحی و ساخت تابلوی حروف برجسته استفاده می کند، می توان به آلیاژ استیل اشاره نمود. با استفاده از این نوع آلیاژ می توان حروف استیل طلایی، نقره ای، دودی و مسی را به صورت براق و خش دار طراحی نمود. ساخت این نوع تابلو همراه با جلوه های نورپردازی و همچنین بدون نور و یا رینگی ، برجسته و یا تخت با پلکسی قابلیت اجرا را دارد. از ویژگی مهم این سبک از تابلوسازی می توان به زیبایی، تنوع طراحی، قابلیت نوردهی و دوام بالای آن اشاره نمود.

نکات مهم تابلوسازی فلزی

غالباً جهت تابلوسازی برجسته از ورق های فلزی علاوه بر استیل، مس، آهن، برنج، برنز و آلومینیوم استفاده می شود. از ویژگی های بارز این سبک از تابلوسازی می توان به عدم عبور نور خورشید از آلیاژ اشاره نمود و اکثر صاحبان مشاغل این سبک از تابلوسازی را بدون نور می پسندند ولی همچنان شاهد طراحی و اجرای تابلوی فلزی با قابلیت نوردهی از سوی تابلوساز حرفه ای در سطح شهر می باشیم. راما بیلبورد با در اختیار داشتن تابلو ساز مجرب و توانمند قادر به پیاده سازی تابلوسازی تبلیغاتی در سبک های مختلف می باشند.

تابلوساز متناسب با نیاز مشتریان قادر به طراحی و ساخت تابلوی چاپی همچون بنر، فلکس بدون نور، فلکس با نور از پشت و بک لایت است. عمدتاً بنرها به عنوان یکی از روش های ساده تابلوسازی به شمار می رود و نسبت به دیگر روش های تابلوسازی از قیمت ارزان تری برخوردار است.

به طور کلی قیمت تابلوسازی بر پایۀ جنس متریال، سبک طراحی، ابعاد و مدل آن بستگی دارد. جهت مشورت و آگاهی از قیمت روش های مختلف تابلوسازی می توانید با تابلوسازان راما بیلبورد تماس حاصل فرمائید. این مجموعه دارای سابقۀ درخشان در حوزۀ شیوه های مدرن تابلوسازی تبلیغاتی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و می توانند خواستۀ شما را در مدت زمان کوتاه با قیمت ارزان تر از رقبای تجاری خود به تصویر بکشند.

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