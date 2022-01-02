به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی «خانواده و فضای مجازی» با حضور یوسف نوری، وزیر آموزشوپرورش؛ عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ مدیران شرکتهای ارائهکننده خدمات اینترنت همراه و ثابت، سکوهای توزیع محتوا، فعالان و تولیدکنندگان خدمات و محتوا در فضای مجازی برگزار شد.
یوسف نوری در این نشست با اشاره به ضرورت ایمن سازی فضای مجازی برای خانواده ها و کودکان، تأکید کرد: اگر ایمنسازی فضای مجازی برای خانوادهها و کودکان صرفاً محدود به نگاه تجاری باشد میتواند آثار مخربی به دنبال داشته باشد.
وزیر آموزش و پرورش گفت: تنها در صورتی که فعالان این حوزه، فضای مجازی را به مثابه یک ساحت تربیتی در نظر بگیرند؛ آثار تربیتی آن میتواند جامعهای را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: اگر بخواهیم از فضای مجازی برای ایجاد جامعهای سالم، بهره ببریم باید اقدامات این حوزه را از اقدامات صرفاً تجاری و اقتصادی به سمت اقداماتی از جنس مسئولیت اجتماعی ببریم تا به هدف مطلوب برسیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت ایمنسازی فضای مجازی برای خانوادهها بهویژه کودکان، خواستار توجه به مسائل کودک در بستر فضای مجازی شد و گفت: مسائل کودکان را باید از زاویه دید خود کودکان بررسی کرده و به آن بپردازیم.
در ادامه عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فناوری ارتباطات و اطلاعات فرصتهای بینظیری را برای ملتها فراهم کرده است و امروزه فضای مجازی همه عرصههای زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و زندگی مردم با این فضا گره خورده است.
وی افزود: اگرچه فناوری ارتباطات و اطلاعات فرصت ساز است ولی در عین حال آسیبهایی هم دارد و به همین دلیل یکی از دغدغههای جدی جهانی حفاظت از کودکان و نوجوانان در این فضا است.
زارع پور با تأکید بر این که با رویکردها و نگاههای سنتی نمیتوان از کودکان در برابر تهدیدهای فضای مجازی محافظت کرد، گفت: مسأله دغدغه والدین دراینباره مختص کشور ما نیست بلکه دغدغهای جهانی است و نتیجهبخش بودن هر اقدامی در این حوزه ارادهای جدی و جمعی میطلبد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هماکنون در دولت، کارگروه ویژهای با حضور وزرای آموزشوپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و نمایندگانی از مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی با هدف شناسایی ظرفیتهای کشور در این حوزه تشکیل شده تا ایمنسازی فضای مجازی برای خانوادهها و کودکان را پیگیری کند.
زارعپور ادامه داد: برای حرکت به سمت فضای مجازی ایمن و پاک با محوریت خانواده و بهطور ویژه کودکان، نیازمند گفتمانسازی و فرهنگسازی و اقدام همهجانبۀ فرابخشی در لایههای مختلف از جمله زیرساختیهای ارتباطی، ابزارهای مراقبت از کودکان، تولید محتواهای مناسب و از همه مهمتر تبلیغ، ترویج و اطلاعرسانی هستیم.
شایان ذکر است؛ یکی از برنامههای اعلامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برطرف کردن دغدغه والدین نسبت به حضور فرزندانشان در فضای مجازی بود که این روزها در وزارت ارتباطات در حال پیگیری است.
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