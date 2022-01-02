  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۱۲ دی ۱۴۰۰، ۱۶:۰۱

در نشست هم‌اندیشی «خانواده و فضای مجازی» مطرح شد؛

ایمن‌سازی «فضای مجازی» برای خانواده‌ها و کودکان

ایمن‌سازی «فضای مجازی» برای خانواده‌ها و کودکان

وزیر آموزش و پرورش خواستار توجه به مسائل کودک شد و گفت: مسائل کودکان را باید از زاویه دید خود کودکان ببینیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی «خانواده و فضای مجازی» با حضور یوسف نوری، وزیر آموزش‌وپرورش؛ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ مدیران شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت همراه و ثابت، سکوهای توزیع محتوا، فعالان و تولیدکنندگان خدمات و محتوا در فضای مجازی برگزار شد.

یوسف نوری در این نشست با اشاره به ضرورت ایمن سازی فضای مجازی برای خانواده ها و کودکان، تأکید کرد: اگر ایمن‌سازی فضای مجازی برای خانواده‌ها و کودکان صرفاً محدود به نگاه تجاری باشد می‌تواند آثار مخربی به دنبال داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: تنها در صورتی که فعالان این حوزه، فضای مجازی را به مثابه یک ساحت تربیتی در نظر بگیرند؛ آثار تربیتی آن می‌تواند جامعه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: اگر بخواهیم از فضای مجازی برای ایجاد جامعه‌ای سالم، بهره ببریم باید اقدامات این حوزه را از اقدامات صرفاً تجاری و اقتصادی به سمت اقداماتی از جنس مسئولیت اجتماعی ببریم تا به هدف مطلوب برسیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت ایمن‌سازی فضای مجازی برای خانواده‌ها به‌ویژه کودکان، خواستار توجه به مسائل کودک در بستر فضای مجازی شد و گفت: مسائل کودکان را باید از زاویه دید خود کودکان بررسی کرده و به آن بپردازیم.

در ادامه عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فناوری ارتباطات و اطلاعات فرصت‌های بی‌نظیری را برای ملت‌ها فراهم کرده است و امروزه فضای مجازی همه عرصه‌های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و زندگی مردم با این فضا گره خورده است.

وی افزود: اگرچه فناوری ارتباطات و اطلاعات فرصت ساز است ولی در عین حال آسیب‌هایی هم دارد و به همین دلیل یکی از دغدغه‌های جدی جهانی حفاظت از کودکان و نوجوانان در این فضا است.

زارع پور با تأکید بر این که با رویکردها و نگاه‌های سنتی نمی‌توان از کودکان در برابر تهدیدهای فضای مجازی محافظت کرد، گفت: مسأله دغدغه والدین دراین‌باره مختص کشور ما نیست بلکه دغدغه‌ای جهانی است و نتیجه‌بخش بودن هر اقدامی در این حوزه اراده‌ای جدی و جمعی می‌طلبد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هم‌اکنون در دولت، کارگروه ویژه‌ای با حضور وزرای آموزش‌وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و نمایندگانی از مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی با هدف شناسایی ظرفیت‌های کشور در این حوزه تشکیل شده تا ایمن‌سازی فضای مجازی برای خانواده‌ها و کودکان را پیگیری کند.

زارع‌پور ادامه داد: برای حرکت به سمت فضای مجازی ایمن و پاک با محوریت خانواده و به‌طور ویژه کودکان، نیازمند گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی و اقدام همه‌جانبۀ فرابخشی در لایه‌های مختلف از جمله زیرساختی‌های ارتباطی، ابزارهای مراقبت از کودکان، تولید محتواهای مناسب و از همه مهم‌تر تبلیغ، ترویج و اطلاع‌رسانی هستیم.

شایان ذکر است؛ یکی از برنامه‌های اعلامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برطرف کردن دغدغه والدین نسبت به حضور فرزندانشان در فضای مجازی بود که این روزها در وزارت ارتباطات در حال پیگیری است.

کد مطلب 5390305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه