نارضایتی کشاورزان از کاهش قیمت محصولات در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از دو پروژه روگذر در شهرستان‌های لاهیجان و رودسر، اظهار کرد: تماسی نیز با وزارتخانه‌های متولی اجرای این پروژه‌ها درباره مطالبات و کم کاری‌های پیمانکاران گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه از مسئولان استانی نیز درخواست شده تا نظارت‌های لازم انجام شود، گفت: در همین راستا جلسه‌ای در استانداری گیلان برگزار و نتیجه ارزیابی عملکرد پیمانکاران گزارش داده شود.

عباسی تأکید کرد: باید اجرا و تکمیل این پروژه‌ها تسریع شود.

استاندار گیلان همچنین به موضوع محصولات کشاورزی تولیدی در شهرستان‌های لاهیجان و رودسر اشاره و اضافه کرد: با توجه به پایان برداشت کیوی از باغات شهرستان رودسر این محصول به سردخانه‌ها منتقل شده است.

وی در ادامه با اشاره به برداشت مرکبات و بالا بودن میزان عرضه از تقاضا در بازار و کاهش قیمت این مرکبات، گفت: کشاورزان از این وضعیت راضی نیستند در همین راستا دستورات لازم به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان داده شده و نامه‌ای نیز به وزارتخانه کشاورزی و صمت ارسال می‌شود تا هم در صادرات محصولات مازاد بر تولید و هم خرید محصولات مورد نیاز مردم در شب عید اقدامات لازم را انجام شود.

عباسی تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت باید در زمینه خرید محصولات شب عید از هم اکنون تعیین تکلیف کنند تا قیمت‌ها متعادل شود و تولید کننده با توجه به هزینه‌ها تولید راضی باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه ارزش ایجاد شده در مسیر چرخه تولید تا مصرف نیز مشخص شود تا حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان در دستور کار قرار گیرد و با توجه به فعالیت کارخانه کنستانتره در رودسر و وجود مزیت نسبی هم تولید کننده و هم مصرف کننده رضایت داشته باشد.