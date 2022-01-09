  1. استانها
  2. کردستان
۱۹ دی ۱۴۰۰، ۲۰:۳۶

تورهای غیرمجاز گردشگری در کردستان ساماندهی شوند

تورهای غیرمجاز گردشگری در کردستان ساماندهی شوند

سنندج- سرپرست معاونت‌ سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان گفت: توسعه صنعت‌ گردشگری زمینه ساز ارتقای اقتصادی منطقه است اما در این راستا باید تورهای غیر مجاز ساماندهی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی روز یکشنبه در دومین جلسه کمیسیون امنیت گردشگران استان، اظهار داشت: استان کردستان ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی در حوزه گردشگری دارد.

وی افزود: تأمین امنیت گردشگران از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در صنعت گردشگری است و با فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه این صنعت می‌توان استان را به رشد اقتصادی مطلوبی برسانیم.

رضایی با اشاره به موضوع ساماندهی خانه مسافرها در استان عنوان کرد: باید با یک برنامه‌ریزی منظم و با داشتن راهبرد صحیح، خانه مسافرها در استان ساماندهی شوند.

وی یادآور شد: ضروری است با رعایت ضوابط استاندارد در مراکز اقامتی و گردشگری، زمینه بهره‌مندی افراد از خدمات مناسب فراهم شود.

سرپرست معاونت‌سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان گفت: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان باید ضمن معرفی تورهای غیرمجاز برای برخورد قانونی نسبت به معرفی تورهای دارای مجوز به گردشگران اقدام کند.

رضایی اظهار کرد: امیدواریم با همکاری ادارت مربوطه در راستای تأمین امنیت عمومی و خصوصی گردشگران داخلی و خارجی گام برداریم.

کد مطلب 5395996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها