تورهای غیرمجاز گردشگری در کردستان ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی روز یکشنبه در دومین جلسه کمیسیون امنیت گردشگران استان، اظهار داشت: استان کردستان ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی در حوزه گردشگری دارد.

وی افزود: تأمین امنیت گردشگران از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در صنعت گردشگری است و با فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه این صنعت می‌توان استان را به رشد اقتصادی مطلوبی برسانیم.

رضایی با اشاره به موضوع ساماندهی خانه مسافرها در استان عنوان کرد: باید با یک برنامه‌ریزی منظم و با داشتن راهبرد صحیح، خانه مسافرها در استان ساماندهی شوند.

وی یادآور شد: ضروری است با رعایت ضوابط استاندارد در مراکز اقامتی و گردشگری، زمینه بهره‌مندی افراد از خدمات مناسب فراهم شود.

سرپرست معاونت‌سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان گفت: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان باید ضمن معرفی تورهای غیرمجاز برای برخورد قانونی نسبت به معرفی تورهای دارای مجوز به گردشگران اقدام کند.

رضایی اظهار کرد: امیدواریم با همکاری ادارت مربوطه در راستای تأمین امنیت عمومی و خصوصی گردشگران داخلی و خارجی گام برداریم.