دستگیری اوباش بهارستان در عملیات ویژه پلیسی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیزاده صبح دوشنبه در تشریح این خبر در جمع خبرنگاران گفت: در پی اطلاع واصله مبنی بر اینکه فردی دارای چندین فقره پرونده چاقوکشی و آزار و اذیت و زورگیری با سلاح گرم و سرد را داشته و موجب سلب آسایش عمومی در منطقه بهارستان شده است, بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با شناسایی پاتوق متهم و پس از انجام هماهنگی‌های قضائی در اقدامی غافلگیرانه و عملیاتی ضربتی موفق شدند اوباش بنام بهارستان را دستگیر کنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بررسی سوابق متهم مشخص شد که این فرد چندین مورد سابقه شرکت در نزاع، ضرب و جرح، شرب خمر، خفت گیری، نگهداری مواد، اخلال در نظم عمومی و تخریب عمدی است.

علیزاده با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه اوباش دستگیر شده، یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه خشاب مربوطه و ۵ تیر جنگی، یک قبضه سلاح سرد و یک عدد اسپری گاز اشک آور کشف شد, تصریح کرد: با اقدامات انجام شده و تکمیل پرونده، متهم دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی بهارستان در پایان اظهار داشت: دستگیری این فرد که با اعمال مجرمانه خود موجبات سلب آسایش و آرامش و ایجاد رعب و وحشت اهالی محل را در پی داشت با رضایت و قدردانی شهروندان همراه بود.