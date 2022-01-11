سیلاب کشاورزان جنوب کرمان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است

سعید برخوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تغییرات اقلیمی طی سال‌های اخیر کشاورزان جنوب استان کرمان را با مشکلات زیادی مواجه کرده که در آخرین مورد سیل هزاران هکتار زمین کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه جنوب کرمان کانون کشت محصولات سیفی در زمستان در کشور است گفت: خسارت‌ها موجب تخریب بسیاری از مزارع و باغ‌ها شده است و محصولات کشاورزی زیر آب و گل و لای رفته است.

برخوری خواستار حمایت جدی از کشاورزان شد و گفت: بیشترین خسارت سیل اخیر نیز به کشاورزان وارد شده است و مطالبه کشاورزان حمایت از سوی دولت است تا در اسرع وقت مزارع را برای کشت بعد آماده کنند.

وی گفت: برآورد خسارت‌ها قطعی نشده است اما در کنار خسارت جدی که به رودبار، قلعه گنج و منوجان وارد شده است خسارت‌ها در سایر شهرستان‌ها نیز قابل توجه است که شامل خسارت به ۶ رشته قنات و هزار و ۷۵۰ هکتار مزرعه در فاریاب، ۳۰ رشته قنات و ۶ هزار هکتار زمین کشاورزی در رودبار جنوب، خسارت به سه هزار و ۲۰۰ هکتار مزرعه و ۶۷ حلقه چاه و ۷ رشته قنات در منوجان، ۷۰ هکتار مزرعه در کهنوج، ۲ حلقه چاه، ۵۲ هکتار زمین کشاورزی و ۸ رشته قنات در عنبرآباد می‌شود و این خسارت‌ها در بقیه شهرستان‌ها هم قابل توجه است.

وی بیان کرد: متأسفانه کشاورزان در تابستان با خشکسالی و در فصل بارش با سیلاب دست به گریبان هستند.